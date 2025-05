Alberto Melloni e la consulenza per The Young Pope: «Così l’elezione di papa Francesco fece saltare i piani di Paolo Sorrentino»

Al salone del libro di Torino, il vaticanista racconta la sua esperienza al fianco del regista campano: «Siamo stati fregati dalla realtà»

C’è anche Alberto Melloni, storico delle religioni e vaticanista di Repubblica, al salone del libro in corso a Torino. Durante la presentazione del suo ultimo volume – intitolato Il conclave e l’elezione del papa – il giornalista ha raccontato alcuni dettagli inediti sull’esperienza da consulente di Paolo Sorrentino per The Young Pope e The New Pope, le due serie trasmesse da Sky e dirette proprio dal regista campano. L’idea di Sorrentino, ha svelato Melloni, era fare di Jude Law un papa lontano dalla realtà e quindi tutto l’opposto di Ratzinger, che era ancora papa al momento delle riprese.

La realtà che supera l’immaginazione

«La sua preoccupazione», dice Meloni a proposito di Sorrentino, «era di fare un papa che doveva essere tutto diverso rispetto a Ratzinger. Allora, noi partiamo e immaginiamo un papa che prende un nome non della tradizione romana, quindi che si chiama Francesco, e che fa esattamente il contrario di Ratzinger. Molla tutto quanto, va a prendere il caffè e così via». Il problema, racconta ancora il vaticanista, è che a febbraio di quell’anno (il 2013), Ratzinger si dimette e viene eletto Bergoglio, che sceglie proprio di farsi chiamare Francesco. «La realtà ci ha fregato ancora una volta», sospira Melloni.

La soluzione di Sorrentino

Pellicola da buttare quindi? No, perché Sorrentino non desiste e dice ai suoi assistenti: «Il personaggio lo facciamo al contrario di questo papa». Ed è lì che si sceglie di dare al personaggio di Jude Law il nome di Pio XIII e, soprattutto, di scegliere un papa americano, considerata una cosa impossibile. Anche in questo caso, verrebbe da dire che la realtà ha superato l’immaginazione, visto che il successore di Bergoglio è proprio un papa americano, il cardinale Prevost, originario di Chicago, che oggi ha celebrato la solenne messa di inizio pontificato. «La peggiore fantasia che puoi avere non raggiungerà il livello della realtà», fa notare ancora Melloni.