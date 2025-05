La storia dei nonni di Papa Leone XIV arrestati, avevano una relazione proibita: ecco da dove viene il cognome Prevost

Nella complessa genealogia del pontefice si intrecciano amori proibiti e scandali finiti sui giornali: è da quel passato turbolento che nasce il cognome dell’attuale pontefice

Emergono nuovi dettagli sulle radici familiari di Papa Leone XIV. L’ultimo riporta alla luce un episodio dimenticato della Chicago scandalistica di inizio Novecento. Protagonisti: Salvatore Giovanni Riggitano, nonno paterno del Santo Padre, e la sua amante Suzanne Fontaine, che sarebbe poi diventata la nonna dell’attuale pontefice. Una storia di amori proibiti, scandali pubblici, arresti per «condotta sconveniente» e di una nuova identità creata per lasciarsi alle spalle un passato giudicato sbagliato dalla società.

La storia d’amore dei nonni di Papa Leone XIV

Era il 1908 e Chicago era in fermento culturale e sociale. Tra i club esclusivi frequentati dall’élite cittadina, riferisce il New York Times, c’era il Lovers of Italy. Fu lì che Salvatore Riggitano, emigrato siciliano con la fama di uomo colto e raffinato insegnante di musica e lingue, venne assunto e incontrò Suzanne Fontaine, figlia di una delle più rispettate famiglie francofone della città. Tra i due scoppiò una passione che scosse le cronache locali, soprattutto perché Salvatore era già sposato con Daisy Hughes, una donna decisa a difendere la propria reputazione a ogni costo. Il Quincy Journal raccontò il caso che finì sulle pagine dei giornali scandalistici dell’epoca: Daisy, scoperta la tresca, portò i due amanti in tribunale accusandoli di condotta indecorosa. Arrestati e messi alla gogna pubblica, Riggitano e Fontaine affrontarono il giudizio di una società perbenista, che tuttavia non impedì loro di rimanere insieme per tutta la vita.

Perché il Papa si chiama Prevost

Per sottrarsi al disonore, Salvatore scelse di cambiare nome, adottando quello della madre di Suzanne: Prevost. Da qui, si spiega il cognome di Papa Leone XIV. Così nacque una nuova famiglia, la cui discendenza avrebbe portato, un secolo più tardi, un uomo sul soglio pontificio. I documenti pubblici confermano che nel 1917 nacque il loro primo figlio, John Centi Prevost, seguito nel 1920 da Louis Prevost, futuro padre di Papa Leone XIV. Restano però diverse ombre sulla vicenda: non è chiaro se Salvatore e Daisy Hughes abbiano mai formalizzato un divorzio, né se Salvatore e Suzanne siano mai convolati a nozze. Ciò che è certo è che la loro unione durò fino alla morte di Salvatore, ovvero nel 1960.