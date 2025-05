Per papa Leone XIV 156 delegazioni da tutto il mondo, in Vaticano tornano Vance e Zelensky: la lista completa

Il vice di Donald Trump avrebbe anche chiesto un'udienza privata a Prevost. È stato l'ultimo leader politico a vedere papa Francesco ancora in vita. Chi ci sarà alla messa di intronizzazione del nuovo pontefice

Saranno in tutto 156 le delegazioni ufficiali che domani alle 10 in Piazza San Pietro parteciperanno alla messa di inizio pontificato di papa Leone XIV. In ordine di seduta ci sono quella italiana con il capo di Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Quella peruviana, visto che in Perù papa Prevost ha fatto il missionario e il vescovo e ha la cittadinanza del Paese, con la presidente della Repubblica Ercilia Boluarte Zegarra. Quindi quella degli Stati Uniti d’America, paese di nascita del Pontefice, con il vice presidente J.D. Vance, ultimo politico a vedere vivo papa Francesco e che ora avrebbe chiesto un’udienza privata a Prevost. Con lui anche il segretario di Stato Antonio Rubio.

I sovrani regnanti

Tra i sovrani regnanti presenti, quelli del Belgio Re Filippo e la Regina Matilde; di Spagna Re Felipe VI e la Regina Letizia, il granduca del Lussemburgo, il principe Alberto di Monaco con la principessa Charlene, la Regina Maxima d’Olanda. Tra i principi ereditari e i rappresentanti di case reali, la principessa Victoria di Svezia e il principe Edward Duca di Edimburgo.

Tra i capi di Stato atteso anche Zelensky

Tra gli altri capi di Stato, l’ucraino Volodymyr Zelensky, l’israeliano Isaac Herzog, il colombiano Gustavo Petro, l’ungherese Tamas Suklyok, il libanese Joseph Aoun, il polacco Andrzej Duda, il portoghese Marcelo Rebelo de Souza, lo slovacco Peter Pellegrini, per l’Unione Europea la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e quella dell’Europarlamento Roberta Metsola.

I capi di governo e chi manda il Cremlino

Tra i capi di governo, il tedesco Friedrich Merz, l’australiano Anthony Albanese, l’austriaco Christian Stocker, il canadese Mark Carney, il francese François Bayrou. La Federazione Russa sarà rappresentata dalla ministra della Cultura Olga Liubimova, la Palestina dal ministro per gli Affari religiosi Ramzi Khouri, la Cina dall’ex vice presidente Chen Chin-Jen.

Le organizzazioni internazionali e le delegazioni «extra»

Le altre organizzazioni internazionali rappresentate sono la Fao, il Consiglio d’Europa, l’Ifad, il Pam (Wfp), l’Unhcr, l’Oim e la Lega degli Stati Arabi. Presenti anche delegazioni «extra» per il Kosovo e il Vietnam.

I primi ad arrivare a Fiumicino

A Fiumicino, già dalle prime ore di questa mattina, gli arrivi si susseguono presso il «Cerimoniale di Stato», l’area dell’aeroporto riservata al transito di personalità politiche e religiose. Grande è pertanto il via vai di auto con targa «Corpo Diplomatico» che, sotto scorta, arrivano e quindi ripartono dal Leonardo da Vinci dopo aver preso a bordo le varie personalità appena sbarcate. Tra i primi ad arrivare questa mattina a Fiumicino, il vice presidente della Repubblica del Burundi, Prosper Bazombanza, e il primo ministro del Mozambico, Levi Maria Benvinda. Poco dopo le 10 sono arrivati il presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Pena Palacios, e il vice presidente della Repubblica del Brasile, Alkmin Geraldo. In giornata previsto l’arrivo del presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e del presidente della Repubblica del Perù, Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Atteso il cancelliere federale austriaco, Christian Stocker, il patriarca ecumenico, Bartolomeo I, il patriarca degli Assiri Mar Awa III Royel e Jeanette Dousdebes, moglie del segretario di Stato Usa, Marco Antonio Rubio. Oltre che a Fiumicino, altri arrivi sono inoltre previsti anche a Ciampino.

La lista completa dei delegati all’intronizzazione di Papa Leone XIV