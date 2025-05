La lettera del presidente del Burkina Faso e la risposta di Papa Leone XIV, la doppia bufala

Un botta e risposta inesistente e diffuso per esaltare la figura del leader africano

Nelle ultime settimane, il leader del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, è diventato una sorta di idolo social, spinto in parte anche dalla propaganda russa. A seguito dell’elezione di Prevost, è iniziata a circolare una presunta lettera inviata proprio dal leader africano al quale Leone XIV avrebbe risposto con un lungo discorso pubblico. Entrambe sono delle totali falsità diffuse sui social.

Entrambi gli interventi sono lunghissimi, pertanto riporteremo solo una prima parte. Ecco il testo attribuito a Ibrahim Traoré, intitolato “La preghiera-sfida di Traoré a papa Leone XIV”:

La preghiera-sfida di Traoré a papa Leone XIV

Una “contro-omelia della liberazione” dall’Africa che alza la testa

Traduzione di Leopoldo Salmaso – da: https://byeon.com/ibrahim-traore/

A Sua Santità Papa Roberto Francesco Non le scrivo da un palazzo, né dalle comodità di ambasciate straniere, ma dal suolo della mia patria, la terra del Burkina Faso, dove la polvere si mescola al sangue dei nostri martiri e gli echi della rivoluzione sono più forti del ronzio dei droni stranieri sopra le nostre teste. Non le scrivo come un uomo in cerca di approvazione, né come uno invischiato in convenevoli diplomatici. Le scrivo come un figlio dell’Africa, audace, ferito, indomito.

Ora lei è il padre spirituale di oltre un miliardo di anime, inclusi milioni qui in Africa. Lei eredita non solo una chiesa, ma una missione. E in questo momento di transizione, mentre il fumo bianco aleggia ancora sui tetti del Vaticano, devo inviare questa lettera attraverso mari e deserti, oltre guardie e cancellate, direttamente al suo cuore, perché la storia lo esige, perché la verità lo impone, perché l’Africa, ferita e in rivolta, ci sta guardando.

[…]