Papa Leone fugge dal solleone di piazza San Pietro. E il Giubileo dello sport, con Conceicao e Vezzali, spostato all’ombra nella Basilica

Papa Leone XIV ha deciso anche di anticipare di mezz'ora la celebrazione (alle 10) della Messa conclusiva del Giubileo dello Sport. Il caldo torrido atteso a Roma nel weekend ha suggerito il cambio di programma

Dopo avere provato i morsi del solleone in piazza San Pietro domenica 8 giugno e il successivo mercoledì 11 per l’udienza generale, Papa Leone XIV ha detto basta. E, visto il bollettino meteo con la previsione di temperature ancora più alte, ha ritenuto impraticabile celebrare ancora in piazza la Santa Messa di domenica 15 giugno alle 10.30 secondo quanto previsto dal calendario giubilare. Non salterà naturalmente il Giubileo dello Sport, ma sposterà l’evento all’ombra, all’interno della Basilica di San Pietro, per non causare malori sotto il sole alle migliaia di sportivi che assisteranno alla celebrazione con una temperatura prevista di 31 gradi alle 10.30 destinata a salire ancora nelle ore successive e ad essere percepita come una temperatura di 36 gradi. La scelta presa dal pontefice e dai suoi collaboratori anticipa anche alle 10 l’orario previsto per l’inizio della messa, rendendo un po’ meno pesante la fila sotto il sole che comunque sarà necessaria ai pellegrini per passare i metal detector prima di entrare nella basilica.

Il Giubileo dello sport: gli ospiti speciali da Vezzali a Conceicao

Ad annunciare la fuga dai raggi del sole è stata la Sala stampa vaticana, in un comunicato ufficiale che mette nero su bianco la scelta di Papa Leone XIV. Il comunicato motiva tutto proprio con le previsioni meteorologiche diffuse su tutti i siti specializzati, spiegando che la scelta si è resa necessaria «a motivo delle alte temperature attese». Quanto sulla decisione abbia pesato anche la necessità di proteggere gli ospiti previsti è difficile stabilirlo. Dall’ex tecnico del Milan Sergio Conceicao alla sei volte campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, fino all’atleta del Botswana Letsile Tebogo. Protagonisti tra il pubblico ma anche in prima persona, con testimonianze che metteranno al centro il loro vissuto e la centralità dello sport. Fino appunto all’atto conclusivo di domenica, nella frescura della Basilica di San Pietro.