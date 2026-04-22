Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano, vigilante estrae la pistola: «Sospeso per aver violato il protocollo»

Per l’azienda di trasporto milanese, il dipendente «ha del tutto disatteso i protocolli operativi previsti dal ruolo». I provvedimenti riguardano sia un'aggressione fisica da parte della guardia giurata, sia l’uso dell’arma

Un vigilante di Atm, una guardia particolare giurata di circa cinquant’anni in servizio da tre anni, è stato sospeso dopo aver estratto la pistola d’ordinanza durante un intervento alla stazione Cadorna della metropolitana di Milano, mentre un gruppo di uomini stava molestando alcune giovani donne. Per l’azienda di trasporto milanese, l’azione è stata giudicata «fuori dai protocolli operativi». Il procedimento disciplinare è ancora in corso e si avvia alla conclusione.

La ricostruzione

I fatti risalgono alle 23.30 circa di un sabato di fine marzo, quando tre o quattro giovani sono stati fatti scendere da un treno della linea rossa dagli addetti alla sicurezza dopo essere stati sorpresi a infastidire un gruppo di otto ragazze a bordo. La scena è stata ripresa dalle telecamere della stazione. Si sentono parole concitate, uno dei ragazzi impugna una bottiglia e si registra anche un breve contatto fisico. In questo contesto – scrive la Repubblica – la situazione sarebbe degenerata. Secondo la ricostruzione di Atm, uno dei vigilantes si sarebbe avvicinato in modo aggressivo a uno dei giovani, fino ad arrivare allo scontro fisico e, successivamente, all’estrazione dell’arma, in assenza – secondo l’azienda – di un pericolo tale da giustificarne l’uso.

La posizione di Atm

Gli addetti alla sicurezza, nel frattempo, avevano già invitato il gruppo a scendere dal convoglio e allertato la sala operativa, con segnalazione anche al numero unico di emergenza, dopo essersi accorti delle molestie ai danni delle passeggere. Proprio in questa fase si sarebbe verificato il momento più critico, con la necessità dell’intervento di un collega per separare le persone coinvolte. La posizione di Atm è netta: «L’addetto ha del tutto disatteso i protocolli operativi previsti dal ruolo». Le contestazioni riguardano sia l’aggressione fisica sia l’uso dell’arma in assenza dei presupposti di legittima difesa. Per l’azienda non si è trattato di una reazione giustificata, ma di un’azione non conforme alle procedure operative.

Foto copertina: PEXELS / LUCA SAMMARCO | Stazione metropolitana Milano