Spunta una nuova “lista stupri” in un liceo di Roma, la denuncia di una studentessa nell’elenco: «Sono stata abusata a una festa»

A far scattare l'allarme sarebbe stato un docente dell'istituto dopo aver trovato la lista su un tablet in uso agli studenti. È il terzo caso nella Capitale, dopo quelli del Giulio Cesare e del Carducci. Indaga la polizia

Tre nomi di ragazze su un documento intitolato “lista stupri”. Spunta un nuovo caso al liceo Farnesina di Roma. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra mobile della Capitale, coordinare dalla procura dei Minorenni. A far scattare l’allarme sarebbe stato un docente dell’istituto dopo aver trovato l’elenco su un tablet utilizzato dagli alunni.

La denuncia di una studentessa presente nella lista

Stando a quanto riporta la Repubblica, ci sarebbe il sospetto che una di queste studentesse, inserite nella lista, sia stata abusata durante una festa. La giovane del liceo romano al rientro delle vacanze di Natale avrebbe, infatti, raccontato ai suoi compagni di classe di aver subito uno stupro. Gli investigatori, che ascolteranno le tre ragazze indicate nell’elenco, sono al lavoro per individuare i responsabili. Sotto la lente chi ha utilizzato il tablet in quei giorni.

I precedenti

Al liceo Giulio Cesare, in corso Trieste a Roma, un primo elenco era comparso nei bagni dei maschi già a novembre, spingendo alcune studentesse a presentare denuncia. A metà dicembre, nello stesso istituto, era emersa una seconda lista, questa volta con i nomi anche di due professoresse, mentre nello stesso periodo è stato aperto un fascicolo per «istigazione a delinquere». Un episodio simile si è verificato anche al liceo Carducci della Capitale, dove il nome di una minorenne era stato scritto – e successivamente cancellato – sotto una dicitura analoga. Altri casi si sono registrati a Modena, Lucca e Siena. Al Farnesina, però, la questione non riguarda soltanto la scritta. Ma il contesto in cui è nata e si è diffusa: il racconto di un presunto abuso che passa tra gli studenti, si trasforma e finisce per cristallizzarsi in un elenco. E che ora deve essere verificato.

Foto copertina: SARINYA PINNGAM / DREAMSTIME