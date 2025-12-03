Un’altra «lista degli stupri» nel bagno di un liceo, nuovo caso a Lucca: la reazione della preside

L'episodio dopo quello del Giulio Cesare di Roma. La lista da completare nella intenzioni dell'autore che ha disegnato una grande cornice scrivendo all'interno i primi nomi

Una «lista degli stupri» è apparsa nel bagno del liceo Antonio Vallisneri di Lucca. La lista conteneva su due nomi, con un elenco numerato all’interno di una cornice più ampia. Un contorno fatto con un pennarello nero dall’autore che sembrava suggerire l’inserimento di altri nomi, così da allungare l’elenco.

La lista dei nomi dopo il caso di Roma

L’episodio arriva dopo quello del liceo Giulio Cesare di Roma, dove i nomi di nove studentesse erano stati scritti sul muro del bagno dei ragazzi sotto la scritta «lista stupri». Come riporta La Nazione, la dirigente scolastica ha dato ordine di cancellare la scritta e i nomi, appena venuta a conoscenza della vicenda.

L’ipotesi dell’emulazione

Il quotidiano di Firenze riporta che i rappresentanti di istituto hanno condannato l’episodio, sottolineando il loro «profondo dissenso». Quella lista viene definita nella scuola come un gesto di emulazione dopo il caso di Roma «che però non va sottovalutato» e da cui gli studenti e le studentesse sentite dalla Nazione prendono nettamente le distanze.