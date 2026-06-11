Maturità 2026, come funziona il calcolo dei crediti scolastici per il voto finale e chi può ottenere la lode

Giovedì 19 giugno inizia l'esame con la prova di italiano, che può valere fino a 20 punti. Ma bisogna anche aggiungere quelli ottenuti nel triennio: ecco le tabelle del ministero

Manca esattamente una settimana, appena sette giorni al 18 giugno, data dell’inizio della Maturità con la prova di italiano. Il 19 giugno sarà la volta della seconda prova, specifica per ogni scuola secondaria di secondo grado. Poi le studentesse e gli studenti delle quinte superiori di tutta Italia sosterranno gli orali. Il punteggio massimo che si può ottenere è di 100 punti, salvo la lode, mentre il minimo per uscire dalle scuole superiori è 60. Il voto finale è il risultato della somma tra i crediti accumulati durante il triennio e le valutazioni delle tre prove della Maturità.

Come calcolare il punteggio finale

Le studentesse e gli studenti potranno ottenere un massimo di 60 punti dalle tre prove della Maturità, pari a 20 punti per prova. A questi si aggiungono i crediti scolastici accumulati nel triennio, per un massimo di 40 punti. Sono assegnati dal consiglio di classe in sede di scrutinio sulla base della media di tutte le materie di ciascun allievo. Come è possibile vedere dalla tabella pubblicata dal ministero dell’Istruzione e del Merito, i crediti variano da un minimo di 7 a un massimo di 12 per la terza superiore, da 8 a 13 in quarta e da 7 a 15 in quinta. Se uno studente prende il massimo nella prima prova (tema di italiano), seconda prova (specifica per ogni scuola superiore) e nel colloquio orale e ha ottenuto il massimo di crediti nel triennio, il suo voto finale sarà 100.

Bonus e lode

Per l’esame orale sono previsti anche 5 punti bonus, oltre ai 20 della normale valutazione. Possono essere assegnati dalla commissione d’esame in seguito al colloqui orale per gli studenti considerati più meritevoli. C’è un criterio: i 5 punti extra possono essere assegnati ai candidati che sono stati ammessi all’esame di maturità con almeno 30 crediti scolastici e che hanno totalizzato almeno 50 punti tra prove scritte e orale. Inoltre, si può anche uscire con la lode. Viene assegnata dalla commissione d’esame e possono ottenerla solo gli studenti e le studentesse che hanno avuto una media del 9 durante gli ultimi tre anni di scuola e il massimo punteggio nelle tre prove dell’esame di Stato.