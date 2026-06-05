Bocciature, abbandoni o cambi di percorso? Un liceale su dieci non arriva alla Maturità – Lo studio

I risultati della ricerca di Skuola.net basata sui dati del ministero dell'Istruzione relativi all'Esame di Stato 2026

La Maturità è ormai alle porte. L’esame più temuto dagli studenti, che segna la conclusione di un ciclo scolastico durato cinque anni, sta per iniziare. Ma dietro il conto alla rovescia verso la prova finale si nasconde un dato significato. Secondo un’analisi di Skuola.net basata sui dati del ministero dell’Istruzione e del Merito relativi all’Esame di Stato 2026, quasi un liceale su dieci non arriva a sostenere la prova conclusiva.

Il fenomeno della “licealizzazione”

Facciamo un passo indietro. I licei restano di gran lunga il percorso più intrapreso dagli studenti italiani, ma il loro peso sul totale degli iscritti è in calo. Tra i candidati alla Maturità 2026, 273.854 su 527.607 provengono infatti da un liceo, pari al 51,9% del totale. Cinque anni fa, invece, il 57,8% degli studenti in uscita dalle scuole medie optava per questo indirizzo. Il calo di 5,9 punti percentuali segnala un rallentamento del processo di “licealizzazione” che aveva caratterizzato le scelte scolastiche degli ultimi anni.

Crescono gli istituti tecnici e professionali

Parallelamente cresce il peso degli altri percorsi formativi. Gli istituti tecnici passano dal 30,3% delle iscrizioni iniziali al 31,7% dei candidati all’Esame di Stato, registrando un incremento di 1,4 punti percentuali. Ancora più significativa la crescita degli istituti professionali, che salgono dall’11,9% al 16,4%, guadagnando ben 4,5 punti.

Le (possibili) motivazioni

Secondo Skuola.net, questi numeri suggeriscono che una parte degli studenti inizialmente orientati verso il liceo abbia successivamente cambiato indirizzo, trasferendosi verso percorsi tecnici o professionali. A incidere potrebbero essere anche «ritardi nel percorso scolastico», «bocciature» o «abbandoni».