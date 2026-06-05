Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniMaturitàScuola

Bocciature, abbandoni o cambi di percorso? Un liceale su dieci non arriva alla Maturità – Lo studio

05 Giugno 2026 - 20:15 Anna Clarissa Mendi
licenziata-dormire-pausa-pranzo-tribunale-risarcimento
licenziata-dormire-pausa-pranzo-tribunale-risarcimento
I risultati della ricerca di Skuola.net basata sui dati del ministero dell'Istruzione relativi all'Esame di Stato 2026
Google Preferred Site

La Maturità è ormai alle porte. L’esame più temuto dagli studenti, che segna la conclusione di un ciclo scolastico durato cinque anni, sta per iniziare. Ma dietro il conto alla rovescia verso la prova finale si nasconde un dato significato. Secondo un’analisi di Skuola.net basata sui dati del ministero dell’Istruzione e del Merito relativi all’Esame di Stato 2026, quasi un liceale su dieci non arriva a sostenere la prova conclusiva.

Il fenomeno della “licealizzazione”

Facciamo un passo indietro. I licei restano di gran lunga il percorso più intrapreso dagli studenti italiani, ma il loro peso sul totale degli iscritti è in calo. Tra i candidati alla Maturità 2026, 273.854 su 527.607 provengono infatti da un liceo, pari al 51,9% del totale. Cinque anni fa, invece, il 57,8% degli studenti in uscita dalle scuole medie optava per questo indirizzo. Il calo di 5,9 punti percentuali segnala un rallentamento del processo di “licealizzazione” che aveva caratterizzato le scelte scolastiche degli ultimi anni.

Crescono gli istituti tecnici e professionali

Parallelamente cresce il peso degli altri percorsi formativi. Gli istituti tecnici passano dal 30,3% delle iscrizioni iniziali al 31,7% dei candidati all’Esame di Stato, registrando un incremento di 1,4 punti percentuali. Ancora più significativa la crescita degli istituti professionali, che salgono dall’11,9% al 16,4%, guadagnando ben 4,5 punti.

Le (possibili) motivazioni

Secondo Skuola.net, questi numeri suggeriscono che una parte degli studenti inizialmente orientati verso il liceo abbia successivamente cambiato indirizzo, trasferendosi verso percorsi tecnici o professionali. A incidere potrebbero essere anche «ritardi nel percorso scolastico», «bocciature» o «abbandoni».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Maturità, pubblicati i nomi dei commissari esterni: come cercarli sul motore di ricerca ufficiale

2.

Arrestato prof della scuola militare Teuliè, le violenze sessuali su 7 allievi: il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla Maturità

3.

Licenziata senza preavviso perché si aggiungeva le ferie da sola «per sbaglio», il caso in segreteria a scuola: perché i giudici non le credono

4.

«Perché lui mi aspettava fuori da scuola», parla il prof di Parma aggredito: la risposta alle accuse della madre del 17enne e a Valditara

5.

Maturità, parte la caccia ai commissari esterni: da TikTok a Reddit, tutti i modi per trovare informazioni sui professori

leggi anche
scuola vaccini ddl salute
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dal Ddl Salute sparisce il riferimento ai vaccini nelle scuole: approvato l’emendamento della Lega. Le opposizioni: «Strizza l’occhio ai no vax»

Di Ygnazia Cigna
maturita-commissari-quanto-vengono-pagati-
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, i docenti interni prendono la metà degli esterni: ecco le paghe dei commissari

Di Ygnazia Cigna
valditara-ddl-consenso-informato
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il «consenso informato» dei genitori: il ddl Valditara diventa legge

Di Ygnazia Cigna
Scuola militare Teuliè
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Arrestato prof della scuola militare Teuliè, le violenze sessuali su 7 allievi: il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla Maturità

Di Giovanni Ruggiero e Matteo Revellino
maturità commissari esterni dove trovare informazioni
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, parte la caccia ai commissari esterni: da TikTok a Reddit, tutti i modi per trovare informazioni sui professori

Di Ygnazia Cigna