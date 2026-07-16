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Da “Il giovane Holden” a “The Bear”: i consigli della Bocconi alle nuove matricole

16 Luglio 2026 - 21:59 Annapaola Messina
Francesco Billari, rettore della Bocconi
Francesco Billari, rettore della Bocconi
L'ateneo ha diffuso una "cassetta degli attrezzi emotiva": libri, film e podcast consigliati ai nuovi studenti. Il rettore: «Non ci aspettiamo studenti perfetti, ma persone curiose»
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Entrare a far parte di un’università blasonata come la Bocconi è stimolante, ma può anche intimorire. Ed è proprio per preparare le proprie matricole ai temuti primi giorni di università che l’ateneo milanese ha ideato la “cassetta degli attrezzi emotiva”, ovvero una lista che include romanzi, film, serie e podcast che raccontano cosa succede quando si esce dalla propria comfort zone. 

L’invito del rettore: «Mettetevi in gioco»

Esiste il falso mito che ritrae gli studenti bocconiani come dei robot altamente performanti estranei all’errore. Con questa iniziativa, l’ateneo intende invece dimostrare ai propri nuovi studenti che non è possibile – e non è richiesto – avere sempre tutto sotto controllo, e insegnare loro a convivere nell’incertezza.

«Non ci aspettiamo studenti perfetti, ma persone curiose, disposte a mettersi in gioco», sottolinea il rettore Francesco Billari. «L’università è un luogo dove si impara a scegliere, non solo a studiare». 

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Libri, podcast, film e serie tv

Nella lista troviamo grandi classici, come Il giovane Holden (la cui tematica rimane pero attuale), ma anche serie di successo più recente come Normal People o Skam Italia.

Ecco la lista completa:

  1. l giovane Holden – romanzo, J.D. Salinger
  2. Sulla strada – romanzo, Jack Kerouac
  3. Norwegian Wood – romanzo, Haruki Murakami
  4. L’attimo fuggente – film, regia di Peter Weir
  5. Starter for 10 – film, regia di Tom Vaughan
  6. Stoner – romanzo, John Williams
  7. Noi siamo infinito – romanzo/film, Stephen Chbosky
  8. The Social Network – film, regia di David Fincher
  9. Matricole – romanzo, Tom Ellen e Lucy Ivison
  10. Normal People – serie, creata da Sally Rooney (dal suo romanzo)
  11. Skam Italia – serie, creata da Ludovico Bessegato
  12. Generazione 56k – serie, creata da Francesco Ebbasta
  13. Girls – serie, creata da Lena Dunham
  14. The Chair – serie, creata da Amanda Peet e Annie Julia Wyman
  15. How to Fail with Elizabeth Day – podcast, Elizabeth Day
  16. The Daily – podcast, The New York Times (host Michael Barbaro)
  17. TED Talks (fallimento e carriera) – formato video, TED Conferences
  18. L’appartamento spagnolo (L’auberge espagnole) – film, regia di Cédric Klapisch
  19. One L – memoir, Scott Turow
  20. The Bear – serie, creata da Christopher Storer
  21. Lady Bird – film, regia di Greta Gerwig
  22. Good Will Hunting – film, regia di Gus Van Sant
  23. Animal House – film, regia di John Landis
  24. Rooster – serie, creata da Bill Lawrence e Matt Tarses
  25. After the Hunt – film, regia di Luca Guadagnino
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