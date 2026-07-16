Da “Il giovane Holden” a “The Bear”: i consigli della Bocconi alle nuove matricole
Entrare a far parte di un’università blasonata come la Bocconi è stimolante, ma può anche intimorire. Ed è proprio per preparare le proprie matricole ai temuti primi giorni di università che l’ateneo milanese ha ideato la “cassetta degli attrezzi emotiva”, ovvero una lista che include romanzi, film, serie e podcast che raccontano cosa succede quando si esce dalla propria comfort zone.
L’invito del rettore: «Mettetevi in gioco»
Esiste il falso mito che ritrae gli studenti bocconiani come dei robot altamente performanti estranei all’errore. Con questa iniziativa, l’ateneo intende invece dimostrare ai propri nuovi studenti che non è possibile – e non è richiesto – avere sempre tutto sotto controllo, e insegnare loro a convivere nell’incertezza.
«Non ci aspettiamo studenti perfetti, ma persone curiose, disposte a mettersi in gioco», sottolinea il rettore Francesco Billari. «L’università è un luogo dove si impara a scegliere, non solo a studiare».
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Libri, podcast, film e serie tv
Nella lista troviamo grandi classici, come Il giovane Holden (la cui tematica rimane pero attuale), ma anche serie di successo più recente come Normal People o Skam Italia.
Ecco la lista completa:
- l giovane Holden – romanzo, J.D. Salinger
- Sulla strada – romanzo, Jack Kerouac
- Norwegian Wood – romanzo, Haruki Murakami
- L’attimo fuggente – film, regia di Peter Weir
- Starter for 10 – film, regia di Tom Vaughan
- Stoner – romanzo, John Williams
- Noi siamo infinito – romanzo/film, Stephen Chbosky
- The Social Network – film, regia di David Fincher
- Matricole – romanzo, Tom Ellen e Lucy Ivison
- Normal People – serie, creata da Sally Rooney (dal suo romanzo)
- Skam Italia – serie, creata da Ludovico Bessegato
- Generazione 56k – serie, creata da Francesco Ebbasta
- Girls – serie, creata da Lena Dunham
- The Chair – serie, creata da Amanda Peet e Annie Julia Wyman
- How to Fail with Elizabeth Day – podcast, Elizabeth Day
- The Daily – podcast, The New York Times (host Michael Barbaro)
- TED Talks (fallimento e carriera) – formato video, TED Conferences
- L’appartamento spagnolo (L’auberge espagnole) – film, regia di Cédric Klapisch
- One L – memoir, Scott Turow
- The Bear – serie, creata da Christopher Storer
- Lady Bird – film, regia di Greta Gerwig
- Good Will Hunting – film, regia di Gus Van Sant
- Animal House – film, regia di John Landis
- Rooster – serie, creata da Bill Lawrence e Matt Tarses
- After the Hunt – film, regia di Luca Guadagnino