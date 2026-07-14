Nuovi partner e borse di studio da 15mila euro, Iliad lancia la quarta edizione di «Iliadship»

Iliad punta ancora sugli studenti universitari e rilancia «iliadship», il programma di borse di studio arrivato alla sua quarta edizione. Il progetto mette a disposizione 10 borse di studio da 15mila euro ciascuna, affiancate da un percorso di mentorship, attività formative e occasioni di networking dedicate agli studenti che intendono proseguire gli studi magistrali. La principale novità di quest’anno è l’ingresso di tre nuovi partner: la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza di Roma, Scaleway, società di public cloud del gruppo iliad, e Treccani Accademia.

Una borsa riservata agli studenti della Sapienza

L’accordo con la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza riguarda l’area Arts & Literature. Una delle due borse di studio previste per questa categoria sarà riservata agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Archeologia, Archeologia Mediterranea o Storia dell’Arte dell’ateneo romano. La facoltà, inoltre, offrirà workshop e attività formative dedicate ai vincitori.

Sul fronte delle discipline scientifiche, entra invece il progetto Scaleway, che permetterà ai borsisti dell’area STEM di partecipare all’evento europeo sull’intelligenza artificiale ai-PULSE e di visitare uno dei data center della società. Infine, c’è la collaborazione con Treccani Accademia, pensata per gli studenti dell’area delle Scienze sociali, che consentirà l’accesso a un corso post-laurea del suo programma formativo.

Come funziona il progetto

Il bando è rivolto agli studenti nati dopo il 1° gennaio 2002 che intendono iscriversi a un corso di laurea magistrale nelle aree STEM, Scienze sociali oppure Arts & Literature. I candidati selezionati saranno dieci. Oltre alla borsa di studio da 15 mila euro, riceveranno il supporto di un mentor di Iliad e di un tutor, parteciperanno a percorsi di formazione dedicati e avranno accesso alla community del progetto. Le candidature potranno essere presentate dal 20 luglio al 31 ottobre 2026 attraverso il sito di Iliad.