Tutti pazzi per il padel: l’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di campi. E arrivano nuove regole per la realizzazione di strutture

In Italia ci sono 10.200 campi e 5 milioni di appassionati. E il padel sta diventando un vero e proprio business tra strutture e indotto

Più di 10mila campi, circa un milione e mezzo di giocatori e oltre cinque milioni di appassionati: il mercato del padel in Italia deve ormai fare i conti non soltanto con la crescita, ma anche con la sicurezza delle strutture e la sostenibilità degli investimenti. Il padel ha smesso da tempo di essere una moda passeggera: secondo i dati riportati dall’AGI, alla fine del 2025 l’Italia era il secondo Paese al mondo per numero di campi, alle spalle della Spagna, che il Global Padel Report 2026 della app Playtomic e PwC colloca a quota 17.400.

Crescita esponenziale in cinque anni

La velocità della crescita emerge confrontando i dati disponibili, facendo però attenzione al diverso perimetro delle rilevazioni. Nel 2020 la FITP contava 463 società affiliate con 812 campi da padel; nel giugno 2023 le società erano diventate oltre 1.580 e i campi affiliati 3.940. Alla fine del 2024 i campi da padel presenti nei circoli affiliati alla Federazione erano 4.982.

I numeri relativi all’intero mercato sono molto più elevati, perché comprendono anche i campi appartenenti a club non affiliati alla FITP. Secondo il dipartimento Research & Data Analysis della Federazione internazionale padel, nel giugno 2025 in Italia erano presenti 10.017 campi distribuiti in 3.716 club: il 45%, circa 4.500, era al coperto. Rispetto ai 7.798 campi censiti nel 2022, l’aumento è stato del 29 per cento. Alla fine del 2025 il totale ha raggiunto circa 10.200 campi.

Quanto vale l’indotto del padel

Attorno ai campi si è sviluppata un’economia composta da prenotazioni, corsi, racchette, palline, abbigliamento, tornei e servizi di ristorazione. Il Centro studi della FITP attribuisce al solo padel un impatto economico di circa 1,5 miliardi di euro.

La nuova norma sulla sicurezza dei campi

I campi da padel sono così richiesti che in alcune città si è assistita a una rapida trasformazione di capannoni, parcheggi e vecchi campi da tennis. Dal 2 luglio 2026, però, è in vigore la nuova norma tecnica UNI 12023, dedicata ai campi da padel: si tratta di una norma che regola requisiti di funzionalità e sicurezza e fornisce criteri per la progettazione, la costruzione, la gestione e il controllo degli impianti. Le indicazioni riguardano la struttura, la superficie di gioco, la pavimentazione sottostante, gli elementi di protezione, l’illuminazione, l’acustica, la manutenzione e gli spazi destinati al pubblico. La nuova regola non rende automaticamente irregolari tutti i campi precedenti, ma rappresenta il nuovo riferimento tecnico per progettisti, costruttori e gestori.

Quanto costa realizzare un campo da padel

L’alta richiesta di campi fa gola a molti che pensano di aprirne uno. Ma quanto costa davvero? Una risposta arriva dai documenti delle amministrazioni pubbliche. In un quadro economico del Comune di Milano, la fornitura e la posa di quattro campi regolamentari sono state valutate 121.193 euro, pari a circa 30.300 euro per campo. La cifra riguarda però essenzialmente la struttura di gioco e la sua installazione, non l’acquisto dell’area né l’intera costruzione del centro sportivo.

Quando entrano nel conto la preparazione del terreno, le fondazioni, il drenaggio, l’illuminazione, gli allacciamenti e le altre opere edili, l’investimento cresce. Un finanziamento della Regione Siciliana destinato al Comune di San Teodoro quantificava in 69.269 euro la realizzazione di un campo comunale; un altro intervento ad Alcara Li Fusi arrivava a 75.655 euro. Il costo aumenta ulteriormente se si tratta di un campo coperto o indoor. Nel progetto milanese, per esempio, la voce relativa alla copertura dell’impianto valeva oltre 184mila euro per quattro campi. A queste spese possono aggiungersi l’acquisto o l’affitto dell’area, gli spogliatoi, le autorizzazioni, i parcheggi e gli eventuali interventi antincendio.

Quanto può rendere un campo

Il rendimento di un campo dipende soprattutto da tre elementi: prezzo della prenotazione, numero di ore vendibili e tasso di occupazione. Per 90 minuti il prezzo di noleggio del campo varia tra i 40 e i 60 euro. Secondo il Global Padel Report di Playtomic e PwC i club meglio gestiti possono raggiungere un’occupazione media vicina al 70%, un margine lordo del 55% e un ritorno dell’investimento nell’arco di circa tre anni.