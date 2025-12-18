Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Morto mentre gioca a padel, l’ex sindaco e l’incidente fatale: Pasquale Allevi tradito dal campo

18 Dicembre 2025 - 09:24 Ugo Milano
pasquale allevi padel morto
Il 66enne è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. In passato aveva collaborato con l’Ascoli Calcio ed era stato anche assessore provinciale

Una partita tra amici, come faceva da anni trascorrendo le serate di svago tra il plexiglass e le racchette dei campi da padel. Poi, la sera di mercoledì 17 dicembre, un incidente fatale proprio su quei campi. Pasquale Allevi stava rincorrendo la pallina quando, forse dopo essere inciampato o aver perso l’equilibrio, si è schiantato di testa con forza contro la struttura di metallo che delimita il campo. Il 66enne, ex sindaco di Folignano, ha perso i sensi ed è morto poco dopo.

L’allarme al 118 e le manovre di rianimazione

La tragedia è avvenuta in un centro sportivo di Ancarano, in provincia di Teramo. Subito dopo il violentissimo impatto, gli amici che stavano giocando con Pasquale Allevi hanno compreso la gravità della situazione e hanno allertato il 118. I sanitari sono intervenuti con un’ambulanza e hanno tentato di rianimare il 66enne, ma non c’è stato nulla da fare. 

Chi era Pasquale Allevi

Il 66enne era stato sindaco di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, dal 1999 al 2009. Poi, per cinque anni, aveva ricoperto la Arica di assessore provinciale. Nel frattempo, oltre alla politica, era riuscito a unire le sue due più grandi passioni: la medicina e lo sport. Titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, in passato aveva anche collaborato con l’Ascoli Calcio come medico sociale. «Pasquale ha dedicato anni di impegno e servizio alle istituzioni», lo ha ricordato così l’attuale sindaco di Folignano, Matteo Terrani. «Resta soprattutto il ricordo dell’uomo: una persona cordiale, disonibile e un professionista sempre attendo alle esigenze dei propri pazienti». 

