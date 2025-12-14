Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Tragedia a Fano, si lanciano con il paracadute ma si scontrano in volo: morti un uomo e una donna

14 Dicembre 2025 - 15:02 Alba Romano
Il direttore della scuola: «Non si sono resi conto della presenza l’uno dell’altro». Inutile l'intervento dei soccorritori del 118

Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell’aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati, precipitando da circa 50 metri di altezza. Le due vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni e residente a Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di Fano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che si sono limitati a costatare il decesso. 

Il direttore della scuola: «Ho visto i due paracadute che precipitavano»

Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ha ricostruito la tragedia parlando al Resto del Carlino: «C’erano 14 persone sull’aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa. Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l’uno dell’altro».

In copertina: immagine di repertorio (Dreamstime/Daniel Boiteau)

