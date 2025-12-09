Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
ESTERIArmiIncidentiRegno UnitoUcraina

Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

09 Dicembre 2025 - 18:55 Ugo Milano
embed
Soldati Ucraina Regno Unito
Soldati Ucraina Regno Unito
L'annuncio del governo di Londra su un membro del contingente di addestratori: «Era lontano dalla linea del fronte»

Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ruolo sono stati rivelati – non è stato coinvolto in nessuno scontro bellico, la Russia dunque non c’entra nulla. Fatale gli è stato invece un «tragico incidente» occorso mentre il sodato «osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte». È quanto ha reso noto oggi lo stesso ministero della Difesa britannico. Londra già in passato dopo numerose indiscrezioni aveva confermato la presenza di un ridotto numero di propri militari sul terreno in Ucraina con compiti di addestramento delle forze armate di Kiev. Mai però sinora il Regno Unito aveva perso uomini nella missione. «I familiari sono stati informati e i nostri pensieri sono con loro in questo momento triste e difficile», nota il ministero della Difesa, che chiarisce che non intende fornire altre informazioni su quanto accaduto.

Foto di copertina: Soldati ucraini impegnati in un corso di addestramento nel sud del Regno Unito – 22 agosto 2024 (Ansa-Epa/Neil Hall)

Articoli di ESTERI più letti
1.

Chiama la polizia: «Un uomo entrato in casa mi ha violentato, ho la sua foto». La soccorrono, ma un agente scopre l’immagine fatta con l’IA. Finisce lei nei guai

2.

«Così la fedelissima di Trump vuole farmi deportare per tenersi mio figlio»

3.

La Russia ordina di cancellare un sito italiano perché mostra ciò che Mosca vuole nascondere

4.

L’asse Usa-Russia contro l’Ue: «È il nuovo patto Ribbentropp-Molotov»

5.

Ruba l’uovo Fabergé di James Bond e scappa, il ladro viene costretto a evacuarlo: «Ci sono voluti sei giorni»

leggi anche
ESTERI

La gaffe di Trump sulla Crimea: «Bagnata da quattro oceani, è stupenda!». L’imbarazzo della giornalista ucraina – Il video

Di Diego Messini
ESTERI

Zelensky-Meloni, l’ora della verità sull’Ucraina: «Dall’Italia idee concrete per la pace». La replica a Trump: «Elezioni a Kiev? Sono pronto» – La diretta

Di Alba Romano
volodmyr zelensky donald trump vladimir putin piano di pace usa ucraina russia donbass
ESTERI

Gli Usa: «Zelensky firmi il piano Trump». L’ipotesi del Donbass demilitarizzato

Di Alessandro D’Amato