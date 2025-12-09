Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

L'annuncio del governo di Londra su un membro del contingente di addestratori: «Era lontano dalla linea del fronte»

Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ruolo sono stati rivelati – non è stato coinvolto in nessuno scontro bellico, la Russia dunque non c’entra nulla. Fatale gli è stato invece un «tragico incidente» occorso mentre il sodato «osservava le forze ucraine testare una nuova capacità difensiva, lontano dalla linea del fronte». È quanto ha reso noto oggi lo stesso ministero della Difesa britannico. Londra già in passato dopo numerose indiscrezioni aveva confermato la presenza di un ridotto numero di propri militari sul terreno in Ucraina con compiti di addestramento delle forze armate di Kiev. Mai però sinora il Regno Unito aveva perso uomini nella missione. «I familiari sono stati informati e i nostri pensieri sono con loro in questo momento triste e difficile», nota il ministero della Difesa, che chiarisce che non intende fornire altre informazioni su quanto accaduto.

Foto di copertina: Soldati ucraini impegnati in un corso di addestramento nel sud del Regno Unito – 22 agosto 2024 (Ansa-Epa/Neil Hall)