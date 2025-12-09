Zelensky dal Papa a Roma, la speranza verso la pace. Nel pomeriggio il bilaterale con Meloni

Il presidente ucraino starebbe subendo sempre maggiori pressioni da parte della Casa Bianca per accettare numerose concessioni territoriali. Oggi Kiev dovrebbe inviare a Washington la bozza del piano rivista

Dopo l’incontro a Londra con i tre leader più attivi tra i Volenterosi – il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz – Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma. La giornata istituzionale prevede un incontro con papa Leone XIV e un bilaterale con la premier Giorgia Meloni alle 15. Nel frattempo, come ha anticipato il leader di Kiev, ci saranno novità anche sul fronte delle trattative di pace: Kiev sembra pronta ad accettare di perdere il Donetsk a patto che finisca sotto tutela Onu.

Zelensky e la pace: «Lievi progressi». Oggi il piano rivisto agli Usa

«Ci sono lievi progressi verso una possibile fine della guerra», ha anticipato Volodymyr Zelensky durante il volo che ieri da Londra lo ha poetato a Bruxelles per l’incontro con funzionari Ue e Nato. «Penso che il piano sarà pronto entro martedì. In serata ne discuteremo di nuovo e poi lo invieremo agli Stati Uniti». Si tratterebbe dunque di una vera e propria revisione, con la cancellazione di «alcuni ovvi punti anti-ucraini», del famoso piano dei 28 punti – ridotti a 20 – che la Casa Bianca aveva proposto per tentare di porre fine al conflitto. L’invio al presidente americano Donald Trump, secondo quanto anticipa Cnn, è previsto per oggi. Tra le proposte avanzate, Kiev arriverebbe a rinunciare al Donetsk purché non finisca in mano a Mosca ma diventi una zona cuscinetto smilitarizzata e sotto tutela Onu. Una soluzione che, almeno per il momento, non sembra entusiasmare Washington.

L’incontro con il Papa, il bilaterale con Meloni e le pressioni di Trump

Alle 9.30 il presidente ucraino ha incontrato a Castel Gandolfo il Pontefice Leone XIV. A rendere noto il portavoce presidenziale Serhiy Nikiforrov. Si tratta del secondo confronto tra i due dopo alla visita del leader di Kiev sempre a villa Barberini lo scorso 9 luglio. Nel primo pomeriggio è atteso il confronto con la premier Giorgia Meloni, che sarà probabilmente occasione per il capo del governo italiano di ricevere gli ultimissimi aggiornamenti sul fronte della situazione militare e dello stato delle trattative in vista di una possibile pace. Nelle ultime ore, come hanno riferito ad Axios alcune fonti ucraine, Zelensky starebbe infatti subendo numerose pressioni dalla Casa Bianca per accettare il piano di pace così com’è, comprese le perdite territoriali e altre concessioni per il Cremlino.