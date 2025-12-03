Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Witkoff snobba Zelensky, torna direttamente a Washington. Salta l’incontro: «L’ha promesso a Putin». Le trattative a Mosca e i punti – La diretta

03 Dicembre 2025 - 11:34 Alba Romano
È la Tass a parlare di una promessa che Witkoff e Kushner avrebbero fatto al presidente russo. Sul tavolo di ieri: «Continueremo a parlare, anche a livello più alto»

È tornato direttamente negli Stati Uniti, senza fare tappa da Volodymyr Zelensky, Steve Witkoff. Dopo il nulla di fatto (o quasi) del faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale di Donald Trump avrebbe dovuto recarsi con il genero del Tycoon Jared Kushner a Bruxelles, dove avrebbe dovuto confrontarsi con il leader di Kiev sul pianto di pace e sulla posizione di Mosca. L’incontro è stato però annullato: «Zelensky sta tornando in Ucraina», scrive il Kyiv Post. Stando alla Tass, i due americani avrebbero promesso a Putin di tornare direttamente a Washington alla fine del tavolo di ieri, martedì 2 dicembre.

Le trattative con il Cremlino: «Alcuni punti accettati, continuiamo a parlare»

Se non si può parlare propriamente apertura, sembra essere perlomeno uno spiraglio verso la pace quello che si è aperto nel Cremlino. Secondo fonti russe, infatti, l’incontro tra Witkoff, Kushner e Putin non avrebbe confermato del tutto lo stallo nei dialoghi per il piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Alcuni punti del programma, infatti, sarebbero stati accettati da Putin. Altri invece, tra cui probabilmente quelli dei territori, «non sono stati giudicati accettabili». Lo ha riferito il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, che ha anticipato come nei prossimi giorni i due Paesi dovrebbero rimanere in contatto e continuare a parlare «anche a livello più alto». 

Per Kiev Umerov vedrà consiglieri sicurezza Ue e Usa

Il capo dei negoziatori ucraini Rustem Umerov incontrerà oggi «a Bruxelles i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei» e successivamente preparerà insieme al capo di Stato maggiore ucraino Andrii Hnatov «un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti». Lo ha annunciato con un post su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cui incontro di oggi con Steve Witkoff e Jared Kushner è saltato. «Come sempre, l’Ucraina lavorerà in modo costruttivo per raggiungere una vera pace. Mi aspetto un nuovo aggiornamento in seguito ai risultati degli incontri odierni in Europa», ha spiegato Zelensky.

