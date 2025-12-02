Witkoff a Mosca per la pace tra Russia e Ucraina: parlerà con Putin

L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è accompagnato dal genero Jared Kushner

Steve Witkoff oggi è a Mosca per nuovi colloqui tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin incontrerà l’inviato speciale di Donald Trump nel pomeriggio, secondo quanto riporta la Tass. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è accompagnato dal genero Jared Kushner. Trump ha ripetutamente affermato di voler porre fine alla guerra in Ucraina, che la sua amministrazione definisce un “bagno di sangue” e una “guerra per procura”. Ma i suoi sforzi finora, incluso un vertice con Putin in Alaska ad agosto, non hanno ancora portato alla pace.

I 28 punti

La scorsa settimana è trapelata una serie di 28 bozze di proposte di pace statunitensi, che hanno spaventato i funzionari ucraini ed europei, i quali hanno ritenuto che si piegassero alle richieste chiave di Mosca sulla NATO, al controllo di Mosca su un quinto dell’Ucraina e alle restrizioni sull’esercito ucraino. Le potenze europee hanno quindi presentato la loro controproposta di pace. Durante i colloqui di Ginevra Stati Uniti e Ucraina hanno affermato di aver creato un «quadro di pace aggiornato e perfezionato» per porre fine alla guerra. Putin ha affermato che le discussioni finora non riguardano una bozza di accordo, ma una serie di proposte. Che, a suo dire, «potrebbero costituire la base per accordi futuri».

La situazione

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che l’incontro di Witkoff con Putin si sarebbe tenuto oggi. Ma ha rifiutato di lasciarsi influenzare dalle linee rosse della Russia, affermando che la diplomazia del megafono non sarebbe stata d’aiuto. Le forze russe controllano oltre il 19% dell’Ucraina, ovvero 115.600 km². In aumento di un punto percentuale rispetto a due anni fa, e nel 2025 hanno avanzato al ritmo più veloce dal 2022, secondo le mappe filo-ucraine. Ieri i comandanti militari russi hanno riferito a Putin che le forze russe hanno conquistato le città ucraine di Pokrovsk e Vovchansk, in prima linea. Funzionari statunitensi affermano che oltre 1,2 milioni di uomini sono stati uccisi o feriti nella guerra. Né l’Ucraina né la Russia rivelano le loro perdite.