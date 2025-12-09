La gaffe di Trump sulla Crimea: «Bagnata da quattro oceani, è stupenda!». L’imbarazzo della giornalista ucraina – Il video

Nell'intervista a "Politico" il presidente Usa s'improvvisa esperto di geografia con Dasha Burns: «C'è pure un ottimo clima!». Ma l'esito è surreale

La Crimea? «È bellissima!». Nell’intervista concessa oggi a Politico, Donald Trump si mostra entusiasta del territorio che dal 2014 è al centro della contesa tra Russia e Ucraina poi sfociata in guerra “totale”. Da quando Vladimir Putin l’ha annessa unilateralmente, s’intende. Intervistata dalla giornalista americana, ma nata in Ucraina, Dasha Burns, Trump prova a fare lo splendido, sottolineando il suo sguardo da immobiliarista, settore in cui «sono molto bravo». E dipinge così la Crimea: «È circondata dall’oceano su quattro lati, e ha solo una piccola parte di terra, un piccolo molo che la collega all’Ucraina». Senza contare il fatto che ha «un clima splendido», continua Trump interloquendo con Dasha Burns: «So che tu sei ucraina, che conosci molto bene quel Paese». La giornalista appare disorientata, ma non dice una parola. Eppure parlare di «oceani» attorno alla Crimea pare davvero surreale. Come ovvio lì attorno non ce n’è neppure l’ombra. Quello su cui s’affaccia la penisola bramata da Putin (anche per quella sua posizione strategica) è se mai il Mar Nero, porta marittima verso la Turchia e l’Europa. Mentre a Est la Crimea è bagnata dal più piccolo Mare di Azov. Quanto al collegamento con l’Ucraina, proprio così piccolo non è: di certo non un «piccolo molo», ma un istmo, quello di Perekop.

L’attacco a Obama: «Vi ha svenduti»

Resta il fatto che lo sproloquio geografico di Trump è in realtà funzionale, ancora una volta, al suo punto storico-politico di fondo. Ossia che la colpa della guerra tra Russia e Ucraina, in fondo, è tutta colpa dei suoi predecessori. «Ad essere onesti con Biden, è stato Obama a darla via. Li ha costretti lui a cederla», affonda il colpo il presidente Usa. Come a dire che a svendere l’Ucraina non sarebbe lui ora, con il piano di pace partorito a quattro mani con Vladimir Putin, ma fu allora il più progressista dei presidenti Democratici.