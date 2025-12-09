Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
Genova, ambulanza travolge un 12enne sulle strisce: il bimbo in condizioni critiche

09 Dicembre 2025 - 10:43 Alba Romano
ambulanza investe bambino condizioni critiche genova
È accaduto a Genova, intorno alle 7.30 di martedì mattina. La vittima sarebbe sottoposta a «monitoraggio neurologio avanzato» ed è stato trasferito in Terapia intensiva

Un bambino di 12 anni stava attraversando la strada per entrare a scuola quando un’ambulanza a sirene spiegate gli è piombata addosso travolgendolo e facendolo volare a diversi metri di distanza. È accaduto intorno alle 7.30 in via Archimede, a Genova, quando la vittima era nei pressi delle strisce pedonali. Il piccolo è stato immediatamente soccorso ed è stato trasportato all’ospedale Gaslini in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sull’incidente sta indagando la sezione infortunistica della polizia locale.

Le condizioni gravissime del giovane: «Trauma cranico di particolare gravità»

Il 12enne ha subito diversi traume e fratture. Appena arrivato al Gaslini, il piccolo è stato intubato ed è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva: «Il paziente è emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità», fanno sapere dall’ospedale. «È attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato». La prognosi rimane riservata. Il paziente che era sull’ambulanza è stato preso in cura da un altro mezzo di soccorso, che l’ha portato in ospedale in codice giallo.  

