Il disabile aggredito senza motivo da tre ragazzi a Bologna

I carabinieri sono alla ricerca dei responsabili. La solidarietà del sindaco e della comunità

Un disabile di 53 anni è stato aggredito senza un motivo a Bologna. L’uomo è stato accerchiato, deriso e colpito con un pugno in viso. Da tre giovani che poi sono scappati. I carabinieri sono alla ricerca dei responsabili. «Un’aggressione senza motivo», come ha messo a verbale nella sua denuncia il 53enne, che ha profondamente scosso un’intera comunità. Il giorno dopo in zona bimbi e ragazzi e famiglie hanno dato la loro solidarietà all’uomo.

La comunità

«Siamo rimasti tutti molti colpiti e addolorati», dice suor Carolina, che si è fatta portavoce dell’uomo. «Per l’atto vile ma anche perché qui, invece, siamo abituati a vedere anche tanto il bene delle persone». È con lei, racconta il Corriere che la vittima si è confidata di più, ha espresso le proprie preoccupazioni e le proprie paure. Ieri ha stretto mani a tutti i bambini presenti. «Lui è così — le parole sempre di suor Carolina —, con una parola per tutti. È provato, ha paura a tornare a casa da solo e per questo lo accompagneremo, ma non ha perso la sua identità e la sua spontaneità».

Il sindaco

Ha solidarizzato anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: «È giusto essere qui, per una persona molto amata che ha subito un vile atto di violenza», le parole del primo cittadino. «Il disagio giovanile c’è, va affrontato, con la consapevolezza di quanto i ragazzi prendano esempio dagli adulti e di come l’educazione, il rispettodelle regole e dell’altro siano imprescindibili. È ancora da comprendere chi siano i responsabili, se minori o adulti, se della zona o meno, per affrontare un lavoro ed entrare nel merito».