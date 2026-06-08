Sorpresi a fare sesso al parco davanti a bambini e famiglie, interviene la polizia: multa e Daspo per una coppia di 60enni

Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti due uomini intenti a consumare un rapporto sessuale all'interno del parco di Monza

Dopo numerose segnalazioni, due uomini sono stati sorpresi nel weekend dalla polizia locale mentre erano intenti a fare sesso nelle aree verdi del parco reale di Monza. I due, entrambi tra i sessanta e i settant’anni, stavano consumando i propri rapporti sessuali noncuranti della presenza nelle vicinanze di famiglia e bambini. Per questo motivo gli uomini della polizia locale sono intervenuti per comminare una multa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. Inoltre, i due uomini sono anche stati sanzionati con un daspo di 48 ore dal parco di Monza.

L’intervento della polizia locale dopo numerose segnalazioni

A lanciare l’allarme alle autorità sono state una serie di segnalazioni che denunciavano la presenza di due uomini intenti a fare sesso in una zona del parco ben visibile a chiunque fosse di passaggio. È entrato quindi in azione il Nucleo intervento rapido motociclisti del Comando di Monza. In poco tempo i due uomini, entrambi di nazionalità italiana ma residenti fuori Monza, sono stati individuati, mentre era ancora in corso il rapporto sessuale. La coppia è stata quindi sanzionata e costretta a stare lontano dal Parco di Monza per due giorni.

Foto copertina: ANSA/ MATTEO CORNER | Parco di Monza, 30 maggio 2021