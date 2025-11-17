La società di padel di Francesco Totti con il figlio Cristian (aperta per avere i fondi europei)

La Ten Padel srl costruirà campi in via della Magliana a Roma. Con loro Zaffarani senior e junior

Francesco Totti ha aperto una nuova società insieme al figlio Cristian. Accedendo ai finanziamenti di Invitalia destinati alle imprese giovanili. Totti sta realizzando un centro padel con palestre e piscine in via della Magliana 370. Nel 2023 aveva fondato insieme all’imprenditore Alessandro Zaffarani la Tz Service Srl, specializzata nella realizzazione di campi da padel. Un anno dopo è nata la Ten Padel srl, che è riuscita ad accaparrarsi i fondi europei convogliati da Invitalia. Nella società Totti padre ha il 2%, il figlio Cristian il 49% insieme al figlio di Zaffarani, Alessandro Romano, 21 anni, anche lui con il 49%.

I campi di padel di Totti

Della vicenda parla oggi Repubblica. Proprio grazie ai due soci under 35 la società ha potuto richiedere i fondi “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”. Che consentono di finanziare fino al 90% delle spese tramite contributi a fondo perduto e prestiti a tasso zero da restituire in dieci anni. La richiesta è stata accolta a maggio 2025. L’ultimo bilancio include le fatture delle prime spese: impianti elettrici, opere edili, notaio, ingegnere, riscaldamento, insegne luminose. Tra i fornitori la Global Padel Court, che realizza i campi.

Il progetto

La Ten Padel può vantare immobilizzazioni immateriali per 577 mila euro. Nelle carte sono indicati i tempi di realizzazione del maxi impianto da padel con i fondi europei: «Si prevede che i lavori vengano ultimati nel corso del 2025, con inaugurazione ed inizio dell’attività nella seconda metà dell’anno».