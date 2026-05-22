Iliad conquista 13 milioni di italiani e i ricavi crescono a doppia cifra

L'operatore registra un +25,3% di redditività operativa. Cresce la fibra FTTH e cambiano i manager: Sanfilippo, Furlan e Nisticò nelle nuove posizioni

Quando arrivò in Italia nel 2018, Iliad costruì la sua identità sulla promessa di prezzi trasparenti e offerte semplici. Quasi otto anni dopo, l’operatore francese continua a guadagnare terreno: ha superato i 13 milioni di utenti tra mobile e rete fissa e nel primo trimestre del 2026 ha registrato una crescita a doppia cifra di ricavi e redditività. Un’espansione che, secondo l’azienda, passa soprattutto dalla crescita nel mobile – dove Iliad rivendica la leadership per nuovi utenti da 32 trimestri consecutivi – e dalla spinta della fibra.

Gli utenti

Al 31 marzo 2026, la società ha raggiunto 13,2 milioni di utenti attivi tra telefonia mobile e rete fissa. Sul fronte mobile, Iliad dichiara di aver mantenuto per il 32esimo trimestre consecutivo la leadership per saldo netto di utenti, arrivando a quota 12,669 milioni di clienti, con un incremento di 115 mila utenti rispetto al trimestre precedente.

Cresce anche il segmento della rete fissa. Iliad afferma di essere prima per saldo netto di utenti broadband e ultra-broadband da 17 trimestri consecutivi, con 537 mila utenti complessivi e un aumento di 41 mila clienti rispetto a fine 2025. La copertura in fibra FTTH ha raggiunto 19,2 milioni di unità abitative in Italia, con un incremento di 500 mila dall’inizio dell’anno.

Gli indicatori economici

Il primo trimestre del 2026 di Iliad si è chiuso con ricavi e redditività in forte crescita, confermando il primato nell’acquisizione di nuovi utenti nel mercato mobile. Nei primi tre mesi dell’anno l’operatore ha registrato un fatturato di 331 milioni di euro, in aumento dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’EBITDAaL – indicatore della redditività operativa – è salito a 111 milioni di euro, con una crescita del 25,3 per cento.

Tra gli altri indicatori economici diffusi dall’azienda c’è anche il free cash flow operativo, cresciuto del 156% rispetto al primo trimestre del 2025 e arrivato a 59 milioni di euro. Secondo quanto riportato nel comunicato, la crescita è stata sostenuta in particolare dalle performance dei ricavi nel segmento fibra.

Iliad cita inoltre i dati dell’Osservatorio Agcom, secondo cui si confermerebbe «l’unico operatore infrastrutturato con una quota di mercato in aumento nel segmento delle SIM Human», arrivando al 15,9% (+1,1% anno su anno). Nel mercato fisso, la società sostiene di essere l’operatore con la crescita più elevata nei mercati broadband e ultra-broadband (+0,7%) e di aver registrato un +1,1% nel segmento FTTH su base annua.

L’obiettivo di Levi

«Trimestre dopo trimestre, i nostri indicatori economico-finanziari continuano a migliorare, confermando la validità della nostra strategia e delle scelte che abbiamo portato avanti», ha dichiarato l’amministratore delegato Benedetto Levi. «Continuiamo a perseguire con determinazione l’ambizione con cui siamo partiti: investire in infrastrutture di ultima generazione e cambiare le regole del gioco».

Il gruppo ha annunciato anche alcuni cambiamenti nella struttura manageriale. Anna Sanfilippo entra in azienda come Chief Marketing Officer, mentre Gloria Furlan assume il ruolo di General Counsel. Giuseppe Nisticò, già in Iliad dal 2018, diventa invece Chief Sales and Customer Operations Officer.

Nel corso della conferenza stampa Iliad ha ricordato anche due sviluppi nel proprio ecosistema: il lancio in Italia dei servizi di pagamento di Stancer, società fintech del gruppo, e l’apertura annunciata da Scaleway – piattaforma cloud e intelligenza artificiale del gruppo – con una nuova cloud region a Milano.