Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Dopo l’ok del ministero della Cultura guadagna sei volte meno

Il ministero non ha esercitato la prelazione sull’immobile nel centro di Roma da lei scelto per farne un b&b di lusso. Ma i costi di gestione sono lievitati e nel 2025 lei ci ha rimesso

Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Nonostante la decisione del ministero di non esercitare la prelazione dando così via libera alla Pascale per l’acquisto di un immobile nel centro di Roma da trasformare in b&b di lusso, gli affari dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi non sono lievitati. Anzi, i guadagni nel 2025 sono precipitati riducendosi di sei volte e mezza rispetto all’anno precedente.

L’affare concluso a Roma dopo che Giuli aveva fatto attendere la Pascale sei mesi

Il dato emerge dal bilancio della società di gestione immobiliare della Pascale, la Futura Luxury home srl, che gestiva per altri proprietari per la locazione due appartamenti di lusso a Firenze a cui nell’aprile 2025 ha aggiunto il primo immobile di proprietà a Roma, nella centralissima piazza Borghese. Si tratta di un immobile accatastato come opificio e di un appartamento da 3,5 vani catastali acquisiti dalla società per circa 1,7 milioni di euro grazie a un finanziamento della socia unica Pascale. L’affare immobiliare era stato firmato nel settembre 2024 nello studio del notaio Raffaele Cimmino di Tivoli sospendendone l’efficacia fino a quando il Mic non avesse rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione. Cosa che è formalmente avvenuta l’11 aprile 2025, consentendo alla Pascale di concludere l’acquisto.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli

I costi di gestione sono raddoppiati con l’immobile pagato 1,7 milioni di euro

La Futura Luxury Home srl nel 2025 ha incassato 265.875 euro, migliorando sensibilmente il fatturato dell’anno precedente (era stato di 228.136) e più che triplicando i ricavi del 2023 (79.368 euro). L’utile netto però è stato di appena 12.145 euro, circa mille euro al mese, precipitato rispetto ai 79.780 euro che la Pascale si è potuta mettere in tasca l’anno prima. Il nuovo immobile romano, infatti, ha fatto esplodere i costi per la necessaria ristrutturazione ma non ha ancora dato incassi. I costi della produzione sono saliti da 144.182 a 252.066 euro. L’appartamento romano è citato sul sito web della società, Futura collection, ma non è possibile prenotare alcuna notte di soggiorno. Negli appartamenti fiorentini invece gli affari vanno a gonfie vele, e poche sono le notti disponibili fra giugno e ottobre. A seconda del periodo ogni appartamento viene locato fra 300 e 700 euro a notte.

Il palazzo di Roma dentro cui c’è la nuova proprietà della Pascale

Foto copertina: UFFICIO STAMPA BELVE | Francesca De Pascale durante l’intervista con Francesca Fagnani, 30 aprile 2024