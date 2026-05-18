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Ora Giuli pensa di prendersi il Teatro delle Vittorie (e Palazzo Labia). La mossa del Mic: «Valutare percorsi di valorizzazione dei due immobili»

18 Maggio 2026 - 21:15 Alba Romano
giuli mic teatro delle vittorie
giuli mic teatro delle vittorie
Lo potrebbe comprare proprio il dicastero, sbloccando la situazione delle vendite che preoccupano viale Mazzini e i volti della tv
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Il Ministero della Cultura ha comunicato il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di «valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico». Lo riferisce il Mic aggiungendo che, nell’ambito delle attività istituzionali e in occasione della visita alla Biennale di Venezia, il 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro della Cultura Alessandro Giuli presso la sede di Palazzo Labia.

Tutti contro la vendita del Teatro delle Vittorie (a meno che non lo acquisisca il Mic)

Qualche giorno fa la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia aveva visitato il teatro delle Vittorie di Roma. «È il teatro della nostra memoria collettiva, – aveva commentato – il teatro della televisione italiana, e quindi va salvaguardato. Certo, ha bisogno di interventi di ristrutturazione: anche per questo abbiamo sollecitato anche il ministro Giuli affinché possa trovare una soluzione, evitando la privatizzazione di questo bene così prezioso». E a quanto pare la soluzione sia acquisirlo a livello statale. Tanti i volti in difesa dall’immobile a partire da Fiorello, dove ha condotto per anni. «Questo teatro non si dovrebbe vendere e non si dovrebbe neanche pensare di venderlo per quello che si è vissuto là dentro, per la storia dello spettacolo italiano, per i grandi varietà – aggiunge lo showman -. Il grande ‘Fantastico’ di Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Mina. Tutti i grandi dello spettacolo italiano sono stati qua dentro».

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