La lezione imparata da Silvio Berlusconi, il favore ricevuto da Alessandro Giuli. Così Francesca Pascale investe sul mattone e punta 1,7 milioni su Roma

L’ex fidanzata del fondatore di Fininvest sta gestendo bene la sua "Futura Luxury Home", ha adocchiato un loft nel centro della Capitale su cui c’era la prelazione del Mic (che le ha dato il via libera). E ora è diventata vicina di casa di Giuseppe Conte e Olivia Paladino

Avendo frequentato per lunghi anni Silvio Berlusconi, Francesca Pascale deve avere imparato non poco sul mercato immobiliare, e ora sta dimostrando che con il mattone ci sa fare. La sua piccola boutique per il B&B di lusso, la Futura Luxury Home srl, ha chiuso il bilancio 2024 triplicando sia il giro d’affari che i guadagni. Il fatturato infatti è cresciuto dai 79.368 euro dell’anno precedente a 228.136 euro. L’utile netto ha avuto lo stesso balzo: da 28-035 euro a 79.780 euro, che Pascale ha deciso di non mettersi in tasca accantonandoli nel bilancio della società. E dai conti 2024 si capisce bene come non ne abbia affatto bisogno.

Francesca deve dire grazie a Giuli che non ha esercitato la prelazione sul loft adocchiato

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli

La Futura Luxury Home che gestiva fin qui solo due appartamenti di lusso a Firenze, senza averne la proprietà, ha deciso infatti di patrimonializzarsi meglio acquistando in proprio un loft con annesso appartamento in una delle zone più esclusive di Roma: piazza Borghese, davanti al mercatino di libri di pregio. L’acquisto è stato concordato alla fine del mese di settembre dell’anno scorso e a vendere è stata un’altra società immobiliare, la Solido Property company spa. C’era però una condizione sospensiva del contratto, perché sul palazzo storico aveva diritto di prelazione di Alessandro Giuli attraverso il suo ministero della Cultura. Giuli non l’ha esercitata e la sospensiva è stata cancellata potendo chiudere l’affare l’11 aprile scorso.

Il pagamento milionario fatto dalla Pascale, che ora diventa vicina di casa di Conte e Olivia

Il leader M5s Giuseppe Conte e la sua fidanzata Olivia Paladino

Il prezzo della transazione immobiliare non è indicato nell’atto, ma la nuova proprietà è stata inserita come immobilizzazione materiale nel bilancio della Futura Luxury home, per un valore di 1.705.317 euro. Somma che non era nella disponibilità della società che è ancora una start up, ma che ha versato direttamente nelle casse della Futura senza battere ciglio proprio Pascale, registrando tutto come versamento del socio unico. Con l’acquisto l’ex fidanzata di Berlusconi diventa quasi vicina di casa del leader M5s Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino, che abitano nel primo palazzo oltre la piazza a pochi metri di distanza. Nello stesso palazzo c’è anche il quartiere generale delle società dei Paladino.