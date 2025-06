Carlo De Benedetti chiude tutto con Massimo Segre (caso Seymandi). Via da Domani, Romed, Per e Cà di Nostri. Al suo posto Riccardo Zingales

Divorzio dal commercialista torinese diventato noto alle cronache mondane per il video della rottura del fidanzamento con l’imprenditrice Cristina Seymandi alla vigilia delle nozze. Ora l’ingegnere sposta da Torino a Milano il suo impero portandolo nello studio del nuovo collaboratore

Con la nomina a procuratore di Riccardo Zingales nella società più privata di Carlo De Benedetti, la «Cà di nostri società semplice», si è consumato definitivamente il divorzio fra l’Ingegnere e il suo ex commercialista di fiducia, Massimo Segre. Tutto è iniziato l’estate scorsa, quando dopo che era uscita la notizia di Segre indagato per vicende legate alle sue società, De Benedetti gli aveva chiesto un passo indietro dal consiglio di amministrazione della società editrice del quotidiano Domani. Da quel momento i rapporti fra i due sono diventati sempre più freddi, ed è stata una sorpresa visto che De Benedetti per tutta la vita si era fatto assistere in quasi tutte le sue imprese dalla famiglia Segre, fin dai tempi della Banca intermobiliare (Bim) quando l’ingegnere era alleato con i genitori di Massimo, Giulio e Franca Bruna Segre.

Tutte le società abbandonano Torino e vanno a Milano, il Domani invece ripara a Roma

Il passo indietro dalla società editrice del Domani non è stato il solo, perché a ruota Segre ha lasciato anche il gruppo Romed-Romed international in cui De Benedetti riunisce tutti i suoi investimenti. Da inizio anno poi la rottura con Segre è stata ancora più dirompente, perché l’ingegnere ha revocato gli incarichi al commercialista torinese, spostando una dopo l’altra le sue società dallo studio del collaboratore a Torino, in via Valeggio. E per tutte ha cambiato la sede sociale, spostandole a Milano nello studio in via Manzoni di Zingales, che è fratello di Luigi, celebre economista. Così è accaduto per la Romed, la Romed International, la Per spa e appunto per la società semplice “Cà di nostri”, che amministra le proprietà immobiliari che De Benedetti ha a Dogliani, insieme (paritariamente) alla moglie Silvia Monti. La sola società che andando via da Segre non si è trasferita lì è l’Editoriale Domani, la cui nuova sede sociale è a Roma, in via Barberini.

Riccardo Zingales

Le vicende giudiziarie e sentimentali che hanno dato notorietà a Massimo Segre

Massimo Segre è un commercialista e revisore dei conti torinese azionista e presidente di Directa Sim e Ipi spa nonché presidente della Fondazione di ricerca Molinette. Coinvolto nell’inchiesta per omessi versamenti Iva sull’operazione Thesan Savio (era il motivo per cui si è dovuto dimettere dal Domani), a febbraio ne è uscito assolto perché il fatto non costituisce reato. A marzo però Segre è stato nuovamente indagato insieme ad altre 20 persone per l’ipotesi di una frode da 300 milioni di euro nel trading. Il commercialista però era diventato celebre per una vicenda del tutto personale: la rottura del fidanzamento e di conseguenza le imminenti nozze saltate con l’imprenditrice Cristina Seymandi, che Segre aveva accusato pubblicamente di tradimento durante la festa di compleanno di lei, con tutto finito sui social grazie a un video girato nell’occasione.