Colpaccio di Sfera Ebbasta che sposa il patto fiscale di Salvini e Meloni. Grazie al concordato preventivo ha risparmiato oltre 100 mila euro di tasse

Presi a riferimento i bilanci 2021-2023, ma nel 2024 la società del rapper che ha patteggiato con il fisco ha avuto un aumento record di fatturato e utili non previsti. E lo stesso risparmio è previsto per il 2025. Grazie ai super guadagni in costruzione un immobile a Miami

Il rapper Sfera Ebbasta ha sposato il patto fiscale di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e ha fatto un affarone con cui ha risparmiato centinaia di migliaia di euro di tasse. La scelta emerge dal bilancio 2024 della Cupido srl che gestisce il business musicale di Gionata Boschetti (il nome all’anagrafe di Sfera Ebbasta), che spiega come il cantante abbia deciso di aderire al concordato preventivo proposto dal governo di centrodestra, che tanto aveva fatto urlare le opposizioni, M5s e Pd in testa, per il presunto favore che si sarebbe fatto agli evasori.

Patto vantaggioso con il fisco, e flat tax fra il 10 e il 15% sui guadagni eccedenti

Nella nota integrativa al bilancio della Cupido si annuncia infatti che «la società ha aderito nei termini di legge al concordato preventivo biennale per gli anni 2024/2025, ai sensi dell’art. 6 e

ss del D. Lgs. 13/2024, pertanto, le imposte in oggetto sono determinate in base al reddito e al valore della produzione concordati. Inoltre, la società, valutatane la convenienza fiscale, intende avvalersi del particolare regime di imposizione sostitutiva prevista dall’art. 20 bis dello stesso decreto per l’imponibile che risulta eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente». Che cosa significa? Sfera Ebbasta ha concordato con la Agenzia delle Entrate di pagare le tasse nel 2024 e nel 2025 sulla base degli incassi e degli utili degli anni precedenti. Siccome gli affari sono andati molto meglio, grazie a quella legge, può pagare sull’eccedenza una flat tax oscillante fra il 10 e il 15 per cento a seconda di quanto si sia comportato bene con il fisco negli anni precedenti.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni con il lago di Como sullo sfondo in occasione del Workshop Ambrosetti di Cernobbio nel 2021

In un anno risparmiati più di 100 mila euro che altrimenti il fisco avrebbe incassato

La scelta del rapper gli ha già fatto risparmiare un bel po’ di tasse. Per stringere il patto con Sfera Ebbasta, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha preso come base i fatturati di Cupido fino all’anno precedente (2021: 974.576 euro; 2022: 1.883.815 euro; 2023: 3.556.558 euro). E ovviamente anche i guadagni di quel triennio passato (2021: 157.210 euro; 2022: 696.407 euro; 2023: 1.644.280 euro). La fortuna del rapper è stata proprio il boom del bilancio 2024, che è stato graziato da quel patto precedente con il fisco italiano. Il fatturato dell’anno scorso infatti è cresciuto ancora a 4.439.499 euro, e anche i guadagni sono lievitati, visto che Sfera Ebbasta si è messo in tasca 2.336.653 euro. Grazie al fisco di Meloni e Salvini il rapper così ha risparmiato un centinaio di migliaia di euro di tasse, e la stessa cosa avverrà nel 2025.

Grazie ai guadagni nuovo studio di registrazione e un immobile in costruzione a Miami

Il rapper nella sua già non breve carriera si è sempre tenuto lontano dalle polemiche politiche, senza mai dire una sua opinione sui leader italiani. Nessuno oggi può accusarlo quindi di incoerenza, a differenza di altri artisti che in passato hanno sfruttato leggi e condoni fiscali dopo averle pesantemente criticate in pubblico. Sfera Ebbasta però è assai attento al suo business e buona parte dei suoi guadagni li ha investiti nel mattone. Dal bilancio di Cupido si spiega come sia terminata la costruzione a Settimo Milanese dello studio di registrazione di proprietà del rapper, e quindi sono iniziati gli ammortamenti fiscali. Ma si svela anche come il rapper abbia dato un anticipo per la costruzione di un immobile negli Stati Uniti a «Miami, Florida», anche se alla data di approvazione del bilancio alla fine di aprile 2025 «non è ancora iniziata». Sui conti correnti della società, nonostante gli investimenti immobiliari, sono rimasti ancora un milione e 841 mila euro.