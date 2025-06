La reazione di Angelo Duro sulle tasse non pagate, il post che esalta i fan: «Così Chiara Ferragni si sarebbe salvata»

Sul comico siciliano ci sarebbe un'indagine della procura di Roma per una presunta evasione fiscale di 150 mila euro. La smentita sui social e il fiume di commenti di fan, anche Vip

«Ma per chi mi avete preso?» scrive Angelo Duro sui social commentando la notizia di una sua presunta evasione fiscale. «Vi pare che mi metto a evadere per una cifra così ridicola?», aggiunge il comico siciliano col solito tono sprezzante. Secondo Repubblica, il comico avrebbe evaso l’Irpef per circa 150 mila euro. Su di lui ci sarebbe un’indagine della procura di Roma, dopo un controllo amministrativo dell’Agenzia delle Entrare. Una vicenda che Duro, a modo suo, prova a smentire.

La risposta di Angelo Duro sull’evasione al fisco

«Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò – scrive in un post Angelo Duro – Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa». E aggiunge: «Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente». Se fosse stata vera, scrive insomma l’attore, ne sarebbe compromessa la sua immagine: «Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande. Martedì su Netflix esce il mio film. Vi regalo una serata d’evasione».

La reazione dei fan

La risposta del comico ha esaltato i suoi fan. Sul suo account Instagram sono quasi 28 mila di like raccolti. E nel fiume di commenti al suo post è difficile trovare qualche critica. Anzi, tra dichiarazioni d’amore: «Ti si ama», si arriva all’esaltazione di Emma Marrone: «Sei Dio». E non sono mancati anche interventi di addetti ai lavori della comunicazione, come Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo, che plaude alla reazione di Angelo Duro per affrontare la potenziale crisi mediatica: «Come avrebbe dovuto rispondere Chiara Ferragni e si sarebbe salvata».