La fuga in Svizzera, i conti oscurati, la produzione di biancheria intima. Il rapper Guè cambia vita, chiude le società in Italia ed emigra a Lugano

Liquidate e sciolte alla fine del 2024 le tradizionali attività italiane per gestire i diritti musicali e i proventi dei concerti. A fine gennaio aperta nel Canton Ticino la sua nuova società, che si chiama "Oyster music"

Il rapper Guè, che fino a qualche anno fa era conosciuto come Guè Pequeno, ha fatto emigrare in Svizzera tutte le sue società, chiudendo i business in Italia. Guè, che all’anagrafe si chiama Cosimo Fini, controllava a Sirtori, provincia di Lecco, la srl semplificata Goldenboy, di cui è stato amministratore unico oltre che socio dal 23 aprile 2013 al 28 novembre 2024, giorno in cui ha chiesto e ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese. Aveva tra l’altro anche il 6 per cento della Trx radio srl, che è stata nello stesso tempo sciolta e messa in liquidazione. Non è stato però un abbandono degli affari, tanto è che l’attività del rapper prosegue florida, come ha dimostrato la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Shablo, Tormento dei Sottotono e Joshua.

La nuova Oyster music fondata a Lugano per amministrare diritti discografici e concerti

Fra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 il business di Guè è resuscitato in Svizzera, nel Canton Ticino (a Lugano, in via Losanna). Il 29 gennaio scorso è stata depositata la costituzione della società Oyster Music SAGL, di cui è “gerente” proprio Guè. La società, con 20 mila franchi svizzeri di capitale, ha nell’oggetto sociale «L’attività editoriale, tipografica, di riproduzione e di diffusione nel campo della musica e delle edizioni musicali in genere, direttamente o attraverso terzi, sia in Svizzera che all’estero, in particolare: l’acquisizione, lo sfruttamento e l’amministrazione dei diritti d’ autore relativamente alle edizioni musicali, discografiche, nonché all’ editoria musicale; la produzione, la diffusione e la vendita di edizioni musicali in genere, nonché la pubblicazione e il commercio di qualunque tipo di rivista o stampato attinente al settore musicale; l’incisione, la stampa, la riproduzione con qualsiasi altro mezzo di qualsiasi brano e/o opera a carattere musicale, la commercializzazione e la vendita dei prodotti risultanti».

Conti di Guè d’ora in poi segretati. Vuole produrre anche biancheria intima e calzature

La Oyster Music sagl è essenzialmente una società musicale, ma il 3 febbraio successivo, nella pubblicazione nel giornale del commercio del Canton Ticino, le sue attività sono state allargate a quelle di una propria immobiliare e curiosamente anche alla «fabbricazione e il commercio all’ingrosso e dettaglio, nonché la vendita per corrispondenza, di articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterne e di camiceria, accessori di abbigliamento, esclusi quelli costituiti da preziosi; biancheria intima di qualunque tipo e pregio, calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio; ombrelli, occhiali in genere e articoli ottici indumenti usati, abbigliamento sportivo, nonché la vendita al dettaglio e all’ingrosso di tutte le merci predette e consentite». Non sapremo mai molto d’ora in avanti delle cifre del business del rapper italiano perché in Svizzera una sagl non è tenuta a rendere pubblici i suoi bilanci, che sono solo disponibili per le banche eventualmente finanziatrici.