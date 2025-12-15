Borse di studio in ritardo, studentesse si incatenano per protesta: «Insostenibile per i giovani» 

Tra scelte del governo e ritardi burocratici in Puglia, 4.400 borse di studio arriveranno «nei primi mesi del 2026». Una data giudicata inaccettabile da alcune giovani di Cambiare Rotta Bari

Un gruppo di studentesse si è incatenato davanti alla sede dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (Adisu) a Bari. Un gesto di protesta, portato avanti da membri del gruppo «Cambiare Rotta», contro «il grave ritardo nell’erogazione delle borse di studio». Secondo le giovani, nei giorni scorsi l’Agenzia avrebbe comunicato ufficialmente a tutti gli studenti idonei che non potranno ricevere la borsa «entro il termine del 31 dicembre» e che la ricompensa per il loro lavoro universitario arriverà probabilmente «nei primi mesi del 2026».

I ritardi della Regione e le difficoltà degli studenti

Il ritardo, per Cambiare Rotta, è inaccettabile perché va a intaccare la stabilità economica quotidiana di circa 4.400 studenti che si trovano a dover «sostenere spese di affitto, trasporti e vita quotidiana senza alcun sostegno». Una situazione paradossale causata da ulteriori ritardi burocratici a monte, dato che lo stanziamento da 21 milioni promesso e approvato dalla Regione Puglia a favore dell’Adisu non si è ancora concretizzato nel trasferimento effettivo dei fondi.

Le scelte del governo e il de-finanziamento delle università

I ritardi nella corresponsione delle borse di studio si accompagna anche, secondo le studentesse, al de-finanziamento degli atenei portato avanti dal governo. «Nella manovra finanziaria, la ministra Bernini annuncia 250 milioni di euro aggiuntivi per il diritto allo studio, ma questo dato nasconde i pesanti tagli all’università effettuati lo scorso anno. In realtà, la manovra comporta una riduzione di almeno 150 milioni di euro destinati al diritto allo studio e ai servizi essenziali per gli studenti». La critica delle giovani colpisce anche la decisone del governo di investire invece sul reparto militare «a discapito di un diritto allo studio realmente garantito». La richiesta di Cambiare Rotta è chiara: «Vogliamo un incontro con il direttore dell’Adisu e che venga fissata una data di erogazione di tutte le borse di studio per gli studenti idonei il prima possibile».