Università, dove andare a studiare: ecco le città italiane migliori per ogni percorso di studi – La guida

Milano, Bologna, Napoli, Roma: la classifica e i costi da considerare prima di scegliere il proprio percorso universitario

Scegliere la città dove frequentare l’università è una decisione importante e spesso complessa per ogni studente. Non si tratta solo di guardare al prestigio dell’ateneo, ma anche di valutare aspetti come la qualità della vita studentesca, il costo degli alloggi e le opportunità che offrono i vari atenei. Ogni città ha poi le sue caratteristiche uniche, che la rendono più adatta a specifici settori di studio. Per esempio, Milano è il centro dell’economia e della comunicazione. Bologna è famosa per la sua vita politica studentesca e per l’intensa attività culturale che anima la città. Firenze rappresenta una vera e propria culla dell’arte e della cultura, ideale per chi vuole una realtà più contenuta. Roma offre l’opportunità di entrare in contatto con realtà politiche, storiche e internazionali, rendendola particolarmente adatta a chi desidera costruire una carriera e un bacino di contatti utili in questi ambiti.

Cosa troverai in questa guida:

La guida di Open aiuta a orientarsi nella scelta della città più adatta al proprio percorso di studi, analizzando le migliori destinazioni accademiche per ogni disciplina e fornendo informazioni sulla vita studentesca e sui costi delle stanze in affitto. La selezione delle città per ogni corso di studi si basa su una ricerca condotta da Preply, piattaforma specializzata per l’apprendimento delle lingue, in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate e sul noto QS World University Rankings 2025. Le informazioni sulla vita studentesca e sui costi delle stanze in affitto sono state raccolte da Open nelle principali piattaforme online e i canali social dedicati all’affitto di immobili.

Studiare Medicina:

Milano

La laurea in medicina continua a essere una delle scelte più gettonate tra gli studenti. Tra gli atenei più apprezzati per questo percorso spicca l’Università degli Studi di Milano. La città offre anche un contesto stimolante per la vita studentesca. Chi sceglie di vivere qui deve però fare i conti con un costo della vita elevato sia per l’alloggio che per le spese quotidiane.

Costo medio stanza per studenti a Milano: 500-800 euro al mese

Università La Statale, Milano

Bologna

Al secondo posto tra le migliori università di medicina troviamo Bologna. La città emiliana è conosciuta per il suo spirito studentesco, la vivacità culturale e una forte tradizione accademica. Qui il costo della vita è più sostenibile rispetto a Milano, ma comunque tra i più elevati in Italia.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese

Roma

Completa il podio La Sapienza di Roma, una delle università più antiche e popolose d’Europa. La Capitale incanta con la sua ricchezza storica e artistica, ma presenta alcune criticità, come un sistema di trasporti non sempre efficiente.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–700 euro al mese

Studiare Scienze Sociali

Roma

Per le scienze sociali La Sapienza di Roma si distingue come punto di riferimento a livello nazionale. L’ateneo romano propone un’ampia gamma di corsi di laurea legati al settore, dall’assistenza sociale alle scienze della comunicazione, fino alle relazioni internazionali.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–700 euro al mese

Bologna

Dopo la Sapienza, si posiziona l’Università di Bologna che si conferma un’eccellenza per chi intende intraprendere un percorso accademico nelle scienze sociali.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese

Torino

Al terzo posto si colloca l’Università di Torino, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria posizione grazie a programmi accademici aggiornati e a una crescente attenzione all’internazionalizzazione, elementi che attraggono studenti da tutta Italia e dall’estero.

Costo medio stanza per studenti a Torino: 300–600 euro al mese

Studiare Psicologia

Padova

Psicologia è una disciplina che affascina sempre più giovani. Tra le università più prestigiose a livello nazionale si distingue l’Università degli Studi di Padova, che conquista il primo posto grazie alla qualità dell’insegnamento e all’eccellenza della ricerca scientifica. È una città universitaria per eccellenza, ricca di studentati, attività dal basso ed eventi culturali e musicali.

Costo medio stanza per studenti a Padova: 250-450 euro al mese

Roma

Segue al secondo posto La Sapienza di Roma, che vanta una lunga tradizione nel campo delle scienze psicologiche e un’offerta formativa molto articolata.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–700 euro al mese

Firenze

Al terzo posto si posiziona l’Università di Firenze, anch’essa apprezzata per la qualità della didattica e per l’approccio multidisciplinare alla materia.

Costo medio stanza per studenti a Firenze: 400-700 euro al mese

Università Federico II di Napoli

Studiare Matematica

Roma

Roma è la meta ideale per chi vuole studiare matematica. La Sapienza gode di un’eccellente reputazione nelle classifiche accademiche e offre una solida preparazione teorica e applicata. La città unisce la qualità dell’insegnamento a un patrimonio culturale unico, creando un ambiente formativo completo.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–700 euro al mese

Milano

Al secondo posto si colloca l’Università degli Studi di Milano, apprezzata per l’approccio scientifico rigoroso, i metodi didattici aggiornati e le opportunità di ricerca avanzata. Milano offre l’accesso a una rete accademica e professionale di livello internazionale, oltre a una vivace vita culturale e studentesca. Tuttavia, è anche una delle città più care d’Italia.

Costo medio stanza per studenti a Milano: 500-800 euro al mese

Pavia

Completa il podio l’Università di Pavia, una delle più antiche del Paese e particolarmente forte nell’ambito delle scienze esatte. L’ateneo pavese è noto per la qualità della didattica e per l’ambiente raccolto e stimolante, ideale per lo studio approfondito della matematica. Ha un costo della vita più contenuto rispetto alle grandi città ed è una realtà più contenuta.

Costo medio stanza per studenti a Pavia: 300-450 euro al mese

Studiare Fisica

Roma

La Sapienza di Roma si posiziona al primo posto per lo studio della fisica. L’ateneo è riconosciuto a livello nazionale come centro di eccellenza in questo campo, con una forte tradizione accademica e un elevato livello di selettività, dovuto alla crescente domanda da parte degli studenti. I corsi offrono una preparazione approfondita sia teorica che sperimentale, e rappresentano una base solida per chi desidera proseguire con la ricerca o l’alta formazione.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–600 euro al mese

Pisa

L’Università di Pisa si conferma una valida alternativa, in particolare per chi è interessato ad aree come l’astrofisica, la fisica della materia e la fisica applicata. L’ateneo toscano è apprezzato per la qualità delle strutture e dei laboratori, oltre che per un’offerta formativa orientata all’innovazione e alla ricerca. Pisa rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un contesto accademico stimolante ma più contenuto rispetto a Roma.

Costo medio stanza per studenti a Pisa: 250–400 euro al mese

Napoli

Al terzo posto si colloca l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che negli ultimi anni ha guadagnato terreno nelle classifiche grazie alla qualità della didattica e a progetti di ricerca avanzati. L’ateneo partenopeo è particolarmente attivo nei settori della fisica teorica e sperimentale, e offre numerose opportunità di collaborazione con enti scientifici nazionali e internazionali. Napoli, con il suo ambiente vivace e culturalmente ricco, si conferma una città universitaria in crescita.

Costo medio stanza per studenti a Napoli: 350–600 euro al mese

Studiare lettere e studi classici:

Roma:

La Sapienza di Roma ha il primo posto assoluto al mondo per Studi classici e storia antica, secondo il QS World University Rankings 2025. Studiare Lettere o discipline classiche a Roma significa trovarsi nel cuore della civiltà che ha dato origine a buona parte della cultura occidentale.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 350–700 euro al mese

Pisa

Anche la Scuola Normale Superiore di Pisa è considerata tra le migliori. La qualità della ricerca, il rigore metodologico e il numero ristretto di studenti selezionati rendono l’esperienza alla Normale unica.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 300–500 euro al mese

Venezia

Venezia, con la sua tradizione culturale e il fascino intramontabile del centro storico, propone un contesto ideale per gli studi classici e letterari, grazie alla solida offerta formativa dell’Università Ca’ Foscari.

Una stanza singola a Venezia isola costa dai 450 euro agli 800 euro al mese. Ma molti studenti optano per un alloggio in terraferma, come Mestre o Marghera che distano a pochi minuti di autobus da Venezia, dove il costo si aggira tra i 250 e i 600 euro.

Università Ca Foscari di Venezia

Studiare a Informatica

Trento

L’Università di Trento si conferma al primo posto per chi desidera intraprendere un percorso in informatica. L’ateneo è riconosciuto a livello nazionale per l’elevata qualità della didattica, l’attenzione all’innovazione e le strutture digitali all’avanguardia. L’ambiente dinamico e la solida preparazione accademica offerta rendono Trento una meta ideale per i futuri informatici.

Costo medio stanza per studenti a Trento: 200–450 euro al mese

Bologna

Al secondo posto si colloca l’Università di Bologna. Anche nel campo dell’informatica, l’ateneo emiliano offre corsi aggiornati, un corpo docente di livello e numerose collaborazioni con il mondo delle imprese e della ricerca.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese.

Roma

Chiudiamo il podio con La Sapienza di Roma, che mantiene una solida reputazione anche nel settore informatico. L’università propone percorsi formativi completi e integrati, con attenzione alle tecnologie emergenti. Studiare a Roma significa anche entrare in contatto con un ampio ecosistema accademico e professionale.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 300–500 euro al mese

Studiare Lingue:

Bologna

L’Università di Bologna si conferma al primo posto in Italia per le lingue moderne. La città di Bologna offre una vivace vita studentesca, con numerosi eventi culturali e una forte presenza di studenti internazionali.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese.

Roma

Al secondo posto, si posiziona Roma, con la sua ricca storia e cultura e vari corsi sia alla Sapienza che alla Luiss. Offre un ambiente stimolante per gli studenti.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 300–500 euro al mese

Venezia

Ca’ Foscari Università di Venezia è un’ottima alternativa più contenuta rispetto alle grandi città universitarie e si distingue per il suo approccio internazionale e per l’ampia offerta di programmi e attività internazionali.

Costo medio stanza per studenti: una singola a Venezia isola costa dai 450 euro agli 800 euro al mese. Ma molti studenti optano per un alloggio in terraferma, come Mestre o Marghera che distano a pochi minuti di autobus da Venezia, dove il costo si aggira tra i 250 e i 600 euro.

Studiare Scienze Politiche

Bologna

L’Alma Mater di Bologna si distingue tra le università statali italiane per la sua eccellenza accademica in Scienze Politiche. Il dipartimento di Scienze Politiche è riconosciuto per l’approccio interdisciplinare che integra politica internazionale, sociologia, economia e comunicazione. La vita studentesca a Bologna è vivace e coinvolgente. Gli studenti possono partecipare a numerose attività culturali, sociali e politiche, grazie all’ampia presenza di associazioni studentesche attive.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese.

Milano

La Statale di Milano è un’alternativa che offre un ambiente dinamico per gli studenti di Scienze Politiche. La città stessa, con la sua ricca offerta culturale e professionale, rappresenta un’opportunità unica per gli studenti. L’università promuove attività extracurriculari e offre grande supporto attraverso servizi come orientamento, tirocini e scambi internazionali.

Costo medio stanza per studenti a Milano: 500-800 euro al mese

Roma

La Sapienza di Roma è una delle università più grandi e prestigiose d’Italia. Gli studenti di Scienze Politiche hanno accesso a una vasta gamma di corsi, seminari e laboratori. La vita universitaria è arricchita da eventi culturali, conferenze e opportunità di networking che contraddistinguono la città.

Costo medio stanza per studenti a Roma: 300–500 euro al mese

Studiare Economia:

Milano

L’Università Bocconi di Milano è rinomata per la sua eccellenza accademica. Milano, come città, rappresenta un centro economico e finanziario di rilevanza nazionale e internazionale, offrendo diverse opportunità di networking e tirocini in aziende di prestigio. Gli studenti della Bocconi possono partecipare a eventi, conferenze e workshop che arricchiscono la loro formazione e li preparano al meglio per il mondo del lavoro.

Costo medio stanza per studenti a Milano: 500-800 euro al mese

Bologna

L’Università di Bologna offre un ambiente accademico stimolante, con un forte focus sulla ricerca e sull’internazionalizzazione. Gli studenti di Economia possono partecipare a programmi di scambio con università partner in tutto il mondo, ampliando le loro prospettive e competenze. La città di Bologna garantisce un’atmosfera vivace per gli studenti.

Costo medio stanza per studenti a Bologna: 350-600 euro al mese.

Roma

Gli studenti della Sapienza di Roma hanno accesso a una rete di contatti e opportunità professionali grazie alla posizione strategica dell’università nella capitale. La vita studentesca è arricchita da eventi culturali, conferenze e attività extracurriculari che favoriscono lo sviluppo personale e professionale degli studenti.