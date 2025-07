Bocconi, 4 universitari puniti per una chat sessista: «Il diploma slitta di un anno»

Saranno esclusi dalla cerimonia di consegna. Il Tar conferma la decisione

Quattro universitari della Bocconi sono finiti davanti alla commissione disciplinare della Bocconi per una chat in cui parlavano di una giovane studentessa. I compagni di master sono stati segnalati all’ateneo da lei stessa. E la scuola ha deciso che dovranno aspettare un anno per avere il diploma. E saranno esclusi dalla cerimonia di consegna. A tutti, spiega oggi il Quotidiano Nazionale, è stato contestato «lo scambio di messaggi dal contenuto ripugnante e inaccettabile, grevi di allusioni sessuali aggressive». E di minacce nei confronti di una loro compagna di corso.

La chat

Non solo: i quattro sarebbero stati «concordi nell’attirarla e ammetterla nella loro chat di gruppo». Al fine di «renderla oggetto di comportamenti oggettivamente abusivi e discriminatori». Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso degli studenti. Secondo i giudici l’università – rappresentata dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione – ha correttamente applicato la sanzione del differimento, «considerando che i fatti costituiscono non solo una grave e intollerabile violazione dei doveri di comportamento dello studente, ma integrano anche condotte discriminatorie e sessiste».

La sentenza

Il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni ha ritenuto adeguatamente motivata «la necessità di inasprire la proposta di sanzione, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza». E questo «data l’abnormità dei comportamenti degli studenti incolpati e del contenuto dei loro messaggi, dell’allarme ingenerato nella studentessa segnalante e dell’umiliazione che essa ha sofferto dal punto di vista esistenziale e psicologico».