Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀInchiesteLazioRomaScuolaViolenza sessuale

Roma, la nuova lista stupri al Giulio Cesare: stavolta ci sono le prof

19 Dicembre 2025 - 07:05 Alba Romano
embed
lista stupri giulio cesare
lista stupri giulio cesare
È successo tutto il 17 dicembre, mentre la scuola era occupata

C’è un’altra lista stupri al liceo Giulio Cesare di Roma. Ma stavolta i nomi sono di due docenti. Un secondo caso, ancora più grave secondo i rappresentanti di istituto che hanno pubblicato un comunicato sulla loro pagina social. È successo tutto il 17 dicembre, mentre la scuola era occupata. Nella nota i rappresentanti spiegano che la lista sarebbe apparsa «nell’anticamera del primo piano e citava: “Lista stupri: . .” a cui seguivano i nomi di due professoresse».

La lista stupri delle prof

Poi, la conclusione: «La comunità studentesca, ancora una volta, si ritrova indignata di fronte a gesti di questo tipo e costretta a denunciare un accaduto che mai avrebbe pensato di poter rivivere. Quanto accaduto è ancora più grave, più inquietante e più inaccettabile proprio perché non è la prima volta. È la prova evidente che chi ha compiuto questo gesto lo ha fatto con piena consapevolezza, ignorando deliberatamente una denuncia già avvenuta, un’indignazione collettiva già espressa e un percorso di sensibilizzazione che avrebbe dovuto impedire il ripetersi di simili atrocità».

Il muro

La lista è quindi apparsa su un muro. E non nel bagno dei maschi. Con la scuola occupata sarà difficile individuare il responsabie. Che potrebbe anche essere un esterno. L’occupazione ha spaccato la comunità scolastica. Il collettivo Zero Alibi non ha preso parte alla protesta. Così come i rappresentanti degli studenti che fin da subito hanno tentato una mediazione con gli occupanti. La prima “lista stupri” era apparsa il 27 novembre scorso, seguita dai nomi di 8 studentesse e uno studente, tutti attivi nella politica scolastica del liceo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, i legali di Stasi: «Alberto escluso dalle tracce di Dna. Pronti a una revisione del processo». Cosa è successo oggi – Il video

2.

Morto mentre gioca a padel, l’ex sindaco e l’incidente fatale: Pasquale Allevi tradito dal campo

3.

Garlasco, la fiducia dei legali di Sempio: «Perizia fallata in partenza». In aula anche Stasi: «È un uomo forte»

4.

Ancora nei guai Enrico Varriale, lesioni a un’altra ex fidanzata: ora rischia una seconda condanna

5.

L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua»: estinto il reato di reveng porn, condannato l’amico dj. Perché lei rifiuta di nuovo i soldi