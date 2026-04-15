Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
ATTUALITÀBariCarabinieriFemminicidiPugliaViolenza sulle donne

Bari, spinge la moglie dal balcone e si butta anche lui

15 Aprile 2026 - 11:26 Alba Romano
embed
ambulanza bari
ambulanza bari
La coppia, sposata e con due figli, si stava separando

Ha tutte le caratteristiche di un femminicidio seguito da un suicidio quanto accaduto di prima mattina a Bisceglie, in provincia di Bari, nella prima mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, di 61 anni, avrebbe gettato dal balcone la moglie, di 54 anni e si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi sono stati trovati l’uno accanto all’altro, sulla rampa del garage del palazzo in cui entrambi vivevano.

La dinamica

Le vittime si chiamano Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile e hanno rispettivamente 54 e 61 anni, risiedevano in una palazzina in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Avevano due figli, uno residente in Svizzera, l’altro a Trani. Stando ai racconti dei vicini, raccolte dai carabinieri arrivati sul posto, i due si stavano separando e avrebbero litigato. Una testimone ha sentito distintamente la donna urlare e l’ha poi vista cadere giù, l’uomo si sarebbe buttato in silenzio. L’altezza da cui sono caduti non sarebbe elevata ma sufficiente a non lasciare scampo ad entrambi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il padre di uno degli accusati dell’omicidio di Massa: «Sono stati aggrediti, è partita una testata»

2.

Mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina, arriva l’esito delle analisi su Gianni Di Vita: «Negativo»

3.

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a Massa

4.

La guerra rovina pure la pausa pranzo, il caso della trattoria milanese che alza i prezzi: «Colpa degli aumenti di materie prime e bollette»

5.

«Stai facendo secco un altro vecchio?». I messaggi della compagna di Spadino all’autista di ambulanze accusato di sei omicidi

leggi anche
francesca bugamelli bugalalla
ATTUALITÀ

Garlasco, Francesca Bugamelli (Bugalalla): «Vi spiego il vero significato della sigla fatta con l’AI» – L’intervista

Di Francesca Milano
ATTUALITÀ

Impagnatiello deve tornare a processo, la Cassazione sul femminicidio di Giulia Tramontano. L’accusa: «Uccisa con un agguato premeditato»

Di Giovanni Ruggiero
Pamela Genini
ATTUALITÀ

Chi ha rubato la testa di Pamela Genini? Esclusa la pista del ricatto, il sospetto di «una mente pericolosa»

Di Cecilia Dardana