Bari, spinge la moglie dal balcone e si butta anche lui

La coppia, sposata e con due figli, si stava separando

Ha tutte le caratteristiche di un femminicidio seguito da un suicidio quanto accaduto di prima mattina a Bisceglie, in provincia di Bari, nella prima mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, di 61 anni, avrebbe gettato dal balcone la moglie, di 54 anni e si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi sono stati trovati l’uno accanto all’altro, sulla rampa del garage del palazzo in cui entrambi vivevano.

La dinamica

Le vittime si chiamano Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile e hanno rispettivamente 54 e 61 anni, risiedevano in una palazzina in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Avevano due figli, uno residente in Svizzera, l’altro a Trani. Stando ai racconti dei vicini, raccolte dai carabinieri arrivati sul posto, i due si stavano separando e avrebbero litigato. Una testimone ha sentito distintamente la donna urlare e l’ha poi vista cadere giù, l’uomo si sarebbe buttato in silenzio. L’altezza da cui sono caduti non sarebbe elevata ma sufficiente a non lasciare scampo ad entrambi.