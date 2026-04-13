Costantin va ai domiciliari, la rabbia della ex Chiara Balistreri: «Se mi succede qualcosa chi lo ha scarcerato mi avrà sulla coscienza» – Il video

«Ho preso botte per cinque anni, adesso il mio ex esce dal carcere». Chiara Balistreri, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, affida a un video su Instagram la sua paura e la sua rabbia per la scarcerazione del suo ex fidanzato Gabriel Costantin. La Corte d’Appello ha infatti deciso di mandare l’uomo ai domiciliari col braccialetto elettronico. «Io non voglio nessun dispositivo – dice la ragazza 23enne – perché se mi succede qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa una ennesima volta». Tra due giorni Costantin tornerà a casa da sua madre. «In quella casa ci sono due bambine minori e lì io ho preso botte per cinque anni», denuncia la ragazza. Chiara Balistreri sostiene che «questo è uno Stato di merda che non tutela le donne».