Sparite le opere di Rupnik da Vatican News, il caso del gesuita e il processo per gli stupri: il ruolo di papa Leone XIV

Il sito di informazione del Vaticano ha eliminato anche le ultime immagini dei mosaici di padre Rupnik, accusato di abusi sessuali, dopo le proteste delle vittime. La decisione sarebbe seguita a un incontro tra papa Leone XIV e la Commissione per la tutela dei minori

Dal sito di Vatican News nelle ultime ore sono scomparse, una a una e nel silenzio più totale, tutte le riproduzioni delle opere d’arte di padre Mark Rupnik, l’ex gesuita accusato di stupro da alcune religiose. Una decisione che è arrivata dopo le veementi proteste delle vittime e di altri fedeli, che avevano ravvisato come a decorare le pagine di alcune festività del mese di giugno ci fossero proprio alcuni mosaici del parroco sloveno. Tutte opere che, secondo il racconto delle donne che hanno subito gli abusi, sono classificabili come «arte dello stupro», e quindi totalmente inscindibili dai presunti fatti.

La scomparsa graduale delle immagini

La violenza sessuale a danni di religiose faceva parte del suo «processo creativo», questa la testimonianza di una delle suore che ha accusato padre Rupnik. «Quando dipingeva, magari nudo dalla cintola in giù, era eccitato. Quindi, la sua pittura era legata proprio all’eccitazione fisica», ha raccontato a Le Iene suor Mirjam. Il caso contro il parroco sloveno è portato avanti sulla scorta di una serie di testimonianze ritenute «altamente credibili», come li ha definiti uno degli investigatori principali del Vaticano, il vescovo Daniele Libanori. Per il giudizio bisogna però ancora attendere la scelta di giudici «con certe caratteristiche, essendo un caso così mediatico», aveva detto a fine marzo il cardinale prefetto Victor Manuel Fernandez.

L’intervento di papa Leone XIV

Inizialmente, le immagini da Vatican News erano state rimosse ovunque, eccetto che nella sezione «La nostra fede» dove campeggiavano ancora come copertina di una catechesi di don Fabio Rosini. Poche ore più tardi, sono state cancellate anche da lì. Un intervento radicale ma senza alcuna spiegazione che, secondo il sito cattolico americano Crux, sarebbe arrivato dopo l’incontro tra papa Leone XIV, il cardinale Sean O’Malley e la Pontificia Commissione per la tutela dei minori. «L’utilizzo di tali immagini era stato ripetutamente segnalato dalle vittime che assisto, considerandolo quantomeno inopportuno, in quanto fonte per loro di ulteriore dolore», ha detto la legale Laura Sgrò, che assiste le suore. «Ripongono molto fiducia nel pontefice».