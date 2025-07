Giubileo dei giovani, Papa Leone XIV a sorpresa in Piazza San Pietro: «Gridiamo la pace nel mondo»

Sono stati 120mila i ragazzi accorsi da tutto il mondo

Un bagno di folla inaspettato, un messaggio chiaro: «Il nostro grido dev’essere per la pace nel mondo». Papa Leone XIV sorprende tutti e si presenta in papamobile a Piazza San Pietro per salutare gli oltre 120mila ragazzi accorsi da tutto il mondo per l’apertura del Giubileo dei giovani. Un discorso breve e in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. «Siete la luce del mondo, il mondo ha bisogno del vostro entusiasmo», ha detto il Pontefice salutando i ragazzi assiepati in ogni angolo della piazza e oltre, fino a via della Conciliazione. «Potete dare luce a Roma, all’Italia e a tutto il mondo». Poi l’appello: «Vogliamo la pace nel mondo, preghiamo per la pace e siamo testimoni di pace e riconciliazione».

Il saluto in papamobile

La serata si è aperta con la messa di benvenuto presieduta da monsignor Rino Fisichella, ma è stata la comparsa a sorpresa del Pontefice a esaltare le migliaia di giovani presenti. Papa Leone XIV ha attraversato lentamente la folla, si è spinto fin quasi Piazza Pia, per portare un saluto anche chi non è riuscito a entrare a San Pietro. Migliaia, infatti, sono rimasti nelle strade limitrofe per l’enorme afflusso non previsto inizialmente. Dopo il saluto a San Pietro, il Papa ha dato appuntamento ai ragazzi: «Ci vediamo a Tor Vergata! Buona settimana!». È lì che si terranno i momenti conclusivi del Giubileo, che potrebbe arrivare a toccare la cifra simbolica di un milione di partecipanti.

Il monito ai giovani: «Rinunciate a una cultura di morte»

Sul sagrato, durante l’offertorio, due giovani palestinesi hanno alzato la kefiah, suscitando un lungo applauso da tutta la piazza. Intorno a loro sventolavano bandiere di Paesi segnati dai conflitti: Ucraina, Palestina, Sudan. Nel suo incontro mattutino con un gruppo di influencer e catecumeni francesi, il Papa aveva già toccato temi sensibili: l’uso dei social, la disinformazione, la solitudine, la droga, il sesso ridotto a intrattenimento. «Rinunciate a una cultura di morte così diffusa nella nostra società che si manifesta oggi nell’indifferenza, nel disprezzo per gli altri, nella droga, nella ricerca di una vita facile, in una sessualità che diventa intrattenimento e cosificazione della persona umana, nell’ingiustizia», ha detto Papa Prevost ai giovani influencer.

Foto di copertina: ANSA/US VATICAN MEDIA