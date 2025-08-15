Alaska, la smorfia di Putin davanti ai giornalisti – Il video

La reazione arriva dopo un assordante silenzio in sala

Il tanto atteso faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska si apre con una scena surreale. Nel video diffuso dal giornalista Aaron Rupar su X, i due leader siedono fianco a fianco davanti a una platea di reporter totalmente muti. Solo dopo che Trump pronuncia un rapido “Thank you very much”, tutti insieme e in maniera confusionale, i giornalisti provano a rivolgere domande a Putin, ma vengono interrotti più volte da un insistente “Thank you press” da parte di uno dei membri dello staff presidenziale. Il momento curioso? La smorfia del leader russo, catturata dalle telecamere, seguita da una risposta ai giornalisti difficile da decifrare.