La domanda scomoda della giornalista a Putin sui civili ucraini. Lui fa segno di non sentire – Il video

16 Agosto 2025 - 00:22 Puente David
La stessa domanda è stata posta più volte al leader russo, senza ottenere risposta

«Presidente Putin, smetterà di uccidere i civili?», domanda ad alta voce una giornalista all’arrivo di Vladimir Putin in Alaska. Dopo aver ripetuto la domanda, il leader russo indica il proprio orecchio, come a dire di non aver sentito. Subito dopo, Donald Trump lo accompagna fuori dall’inquadratura, mentre un membro dello staff ripete più volte “Thank you press”.

La stessa domanda è stata posta nuovamente durante l’incontro all’interno di una sala, senza riuscire ad ottenere una risposta. In quel momento, lo staff era intervenuto per “ringraziare i giornalisti” facendo intendere loro che non potevano fare domande.

