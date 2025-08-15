Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Trump applaude Putin al suo arrivo ad Anchorage in Alaska, poi la stretta di mano – Il video

15 Agosto 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 ll Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato nella base militare di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, per incontrare il Presidente Russo Vladimir Putin. Al centro della discussione un possibile cessate il fuoco per la guerra russo-ucraina. Le immagini del Premier statunitense che attende quello russo applaudendolo. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

