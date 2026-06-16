La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza»

L'accusa sul Summer Festival di Rds. E la storia delle società che gestiscono gli eventi per conto del comune. E che hanno la stessa sede

Al Summer Festival di Radio Dimensione Suono a Genova la sindaca Silvia Salis ha garantito posti sotto il palco alla sua maggioranza. Lo scrive oggi Giacomo Amadori su La Verità, ironizzando sulla “concertopoli del Pd”. Alla serata c’erano Annalisa, Sayf, Irama, Dito nella piaga e i Pinguini tattici nucleari. E ieri nella chat dell’opposizione circolava un messaggio di Palazzo Tursi: «Abbiamo riservato tre ingressi per ogni consigliere di maggioranza, permettono di stare in una zona riservata davanti al palco (ingresso Pit). La sindaca farà un saluto sul palco alle 21. I biglietti arriveranno in Comune venerdì mattina e vanno tassativamente ritirati durante la giornata al sesto piano di Tursi (a qualsiasi ora)».

La concertopoli di Silvia Salis

A pubblicarlo l’ex assessore alla sicurezza della giunta di centrodestra Sergio Gambino su Facebook: «Se fai parte della maggioranza Salis hai posti riservati. Concerto Rds a Genova ieri sera “accessibile a tutte e tutti” ha detto la Sindaca Salis. Però i posti riservati sotto il palco sono per i consiglieri di maggioranza e loro amici. A Genova l’inclusione vale per tutti o solo per gli amici della maggioranza». A Genova hanno già suonato Lucio Corsi e Brunori Sas. A Capodanno il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari ha riempito piazza della Vittoria. Poi la dj Charlotte De Witte con cui la sindaca ha persino condiviso il palco. Mentre il 18 e il 20 giugno, con il patrocinio del Comune, che ha concesso lo stadio Luigi Ferraris, il capoluogo ligure ospiterà il doppio concerto di Olly, genovese e sampdoriano come la prima cittadina.

Feste e cause

Intanto la società Duemila grandi eventi, esclusa dal Capodanno, ha fatto un ricorso al Tribunale amministrativo regionale che ha ritenuto «fondate le censure» della ricorrente. Infatti, per i magistrati, il «presupposto dell’esclusione della “mancanza di documenti probanti […] relativamente ai costi degli artisti, che costituiscono l’elemento principale della prestazione” contrasta con l’articolo 9 del Disciplinare secondo cui l’esistenza dei contratti di ingaggio/opzione degli artisti deve sussistere solo al momento dell’aggiudicazione e non in fasi anteriori di gara». In più «l’esclusione è stata disposta senza la previa attivazione del contraddittorio procedimentale».

Ops e Rst

Il comune ha ottenuto una sospensiva della nuova valutazione di congruità. I giudici decideranno nel merito solo a ottobre. Il concerto di Capodanno è costato più di un milione di euro. Il vicesindaco dem Alessandro Terrile ha detto che «a oggi non sono previsti né sono stati affidati, dopo il Capodanno, ulteriori eventi alla Rst events». In realtà nella locandina di Olly, sono presenti i nomi della Rst e della Ops eventi. Mentre nel manifestino della De Witte solo quello della Ops. Che pare ottenere affidamenti con la nota tecnica del frazionamento per mantenere il singolo incarico sotto soglia. E ha la sede operativa nello stesso luogo della Rst. «Dunque il Comune non darà più appalti alla Rst, ma li dà alla società gemella: stessi soci, stessa sede operativa. Ma anche a Genova the show must go on», conclude La Verità.