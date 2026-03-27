Elly Schlein ha ricompattato il centrosinistra ma il favorito per le primarie è Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle ha il 36,1% delle preferenze secondo un sondaggio condotto post referendum

Tra Giuseppe Conte, Silvia Salis, Elly Schlein e Nicola Fratoianni o Angelo Bonelli (questi ultimi due in alternativa, ndr) alle primarie del centrosinistra, chi voterebbe? A questa domanda il 36,1% degli elettori del centrosinistra interpellati da un sondaggio dell’istituto Izi pubblicato dal quotidiano Domani ha risposto: Giuseppe Conte. È lui il favorito per le primarie di cui si è cominciato a parlare subito dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. I sostenitori dell’ex premier del M5S salgono addirittura al 42,6% se la rosa dei candidati viene ristretta a tre soli nomi (Conte, Salis, Schlein). A sorpresa, in entrambi i casi al secondo posto si piazza la sindaca di Genova Silvia Salis che batte l’attuale segretaria Dem Elly Schlein.

Il merito di Elly

Per Conte il segnale positivo è doppio: da una parte, la maggioranza degli intervistati ha espresso l’intenzione di votarlo alle primarie; dall’altro, sempre la maggioranza (questa volta la 60%) ha detto di considerare ancora le primarie uno strumento utile per scegliere la leadership. Questo significa che il popolo del centrosinistra è pronto a incoronare il capo dei Cinque Stelle come suo leader. Ma il merito non è solo di Giuseppe Conte, che ha saputo fiutare il vento che girava. È anche di Elly Schlein che ha lavorato per ricompattare un centrosinistra uscito disgregato dopo la vittoria di Giorgia Meloni del 2022.

La legge elettorale

Resta però il nodo della legge elettorale: con quella attuale il candidato premier coincide di fatto con il leader del partito più forte della coalizione, che oggi è ancora Schlein. Se invece il sistema venisse modificato rendendo obbligatoria l’indicazione preventiva del candidato, le primarie avrebbero tutto un altro ruolo. E diventerebbe dirimente decidere come farle: aperte o chiuse, a uno o due turni.