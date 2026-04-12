Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video
C’era anche la sindaca Silvia Salis tra le 20mila persone che sabato sera hanno riempito piazza Matteotti, a Genova, per il dj set di Charlotte de Witte, superstar internazionale della scena techno. L’artista belga ha preso il comando della console intorno alle 19, regalando una performance memorabile alla città e dando vita a una grande festa collettiva.
20mila persone per il dj set techno
Il riscontro di pubblico è stato eccezionale: 8mila persone hanno occupato stabilmente la piazza per l’intera durata del set. Il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze, durante la performance, a superare quota 20mila. Una serata che ha visto una partecipazione eterogenea: non solo i “clubbers” più accaniti e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie, turisti e semplici curiosi.
Salis: «Spettacolo emozionante»
Un risultato tutt’altro che scontato per Genova, che è tra le città con l’età media più alta d’Europa. «Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo», ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha pubblicato sui propri profili social le riprese dall’alto dell’evento, con una piazza Matteotti gremita. «La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo».