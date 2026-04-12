Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video

Più di 20mila persone sono passate da piazza Matteotti per il dj set di Charlotte de Witte

C’era anche la sindaca Silvia Salis tra le 20mila persone che sabato sera hanno riempito piazza Matteotti, a Genova, per il dj set di Charlotte de Witte, superstar internazionale della scena techno. L’artista belga ha preso il comando della console intorno alle 19, regalando una performance memorabile alla città e dando vita a una grande festa collettiva.

20mila persone per il dj set techno

Il riscontro di pubblico è stato eccezionale: 8mila persone hanno occupato stabilmente la piazza per l’intera durata del set. Il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze, durante la performance, a superare quota 20mila. Una serata che ha visto una partecipazione eterogenea: non solo i “clubbers” più accaniti e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie, turisti e semplici curiosi.

Salis: «Spettacolo emozionante»

Un risultato tutt’altro che scontato per Genova, che è tra le città con l’età media più alta d’Europa. «Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo», ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha pubblicato sui propri profili social le riprese dall’alto dell’evento, con una piazza Matteotti gremita. «La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo».