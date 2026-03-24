Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova»

La prima cittadina del capoluogo ligure: «Tramettono un messaggio di divisione che non condivido. Serve una discussione interna per individuare un leader»

La sindaca di Genova, Silvia Salis, boccia le primarie del centrosinistra annunciate da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein dopo la vittoria del «No» al Referendum sulla Giustizia, definendole «sbagliate». La prima cittadina, eletta a capo di una coalizione di centrosinistra, critica il metodo perché «costringono a contrapporre due o più soggetti politici che in realtà fanno parte della stessa alleanza, creando un periodo in cui fai campagna elettorale contro chi poi dovrebbe sostenere il tuo governo». Per Salis, sono «tecnicamente sbagliate, trasmette un messaggio di divisione che non condivido, l’ho sempre detto. L’avvicinarsi delle elezioni non cambierà la mia posizione», conclude la Salis, sostenendo che sarebbe preferibile «avviare una discussione interna per individuare un leader in grado di guidare il campo progressista».

«Io candidata? Sono la sindaca di Genova»

A chi la indica come possibile leader del centrosinistra, Silvia Salis risponde al Secolo XIX di sentirsi «lusingata da questa attenzione, che considero un attestato di stima, ma resto la sindaca di Genova». La prima cittadina chiarisce, inoltre, che in caso di primarie non sosterrà alcun candidato, perché «tutti i partiti del campo progressista supportano la mia esperienza amministrativa a Genova. Qualsiasi discussione interna durante le primarie rischierebbe di creare divisioni, che la destra potrebbe poi sfruttare contro il campo progressista. Sono tutti segnali negativi da cui dovremmo stare molto alla larga», conclude.

Foto copertina: ANSA/MATTEO CORNER | La sindaco di Genova Silvia Salis, Milano 21 Gennaio 2026