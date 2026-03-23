Referendum Giustizia 2026, le previsioni basate sull’affluenza e cosa dicono i precedenti – I risultati in diretta
Ultimo giorno di votazioni per un referendum sulla giustizia presentato per mesi come questione esclusivamente tecnica e che invece, alla luce dei risultati dell’affluenza, appare come quesito capace di mobilitare la popolazione italiana quasi certamente per più della metà degli aventi diritto al voto. Oggi si può ancora votare dalle 7 alle 15, poi inizia lo spoglio e quindi la pubblicazione degli exit poll e delle tendenze elettorali (per tutti i dubbi pratici e la spiegazione dei quesiti consulta il vademecum di Open sul Referendum).
I precedenti referendum costituzionali
Ieri sera, alle 23, la percentuale dell’affluenza si è chiusa al 46,07%. I precedenti referendum costituzionali non erano stati altrettanto partecipati. Sei anni fa, alle 23, sul taglio del numero dei parlamentari, aveva votato il 39,4% degli aventi diritto e il giorno dopo si arrivò al 51,12%. Si votava, però anche in sette regioni e la riforma aveva avuto un ampio consenso parlamentare. Fu alta, invece, la partecipazione al referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi, nel 2016. Sebbene si votasse in un solo giorno alla consultazione parteciparono il 65.5% degli italiani e vinse il No.
Meloni, la posta in gioco
La premier Giorgia Meloni ha votato questa mattina. “Pronta per il voto. Ricordate: c’è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante”, ha scritto su X con una foto della sua tessera elettorale. Proprio per la presidente del consiglio la sfida è decisiva su più fronti. Dopo il referendum vuole incassare una legge elettorale non troppo gradita agli alleati che, in caso di sconfitta, potrebbero sfilarsi. C’è poi da gestire anche il caso di Andrea Delmastro socio in affari della figlia di un prestanome della Camorra. L’inchiesta sul ruolo della ragazza sta accelerando ed è possibile che lui, pur essendo un fedelissimo di Meloni da sempre, sia costretto al passo indietro dal ministero della Giustizia.
Affluenza, l'opinione dei sondaggisti
I sondaggi registrati ai seggi non possono essere pubblicati fino alle 15. Al momento, gli analisti del voto osservano soprattutto le dinamiche di partecipazione. L’Istituto Cattaneo annota che «I motori si sono accesi in entrambi i campi. Alla fine si è parlato tanto dei tecnicismi della riforma, ma nelle ultime settimane la sfida ha generato nel quotidiano dei cittadini, nel vissuto familiare, negli ambienti di lavoro una quantità inedita di discussioni e punti di vista». Prima del silenzio elettorale l’analisi era stata quasi univoca: con bassa affluenza vittoria del no, con alta affluenza prevalenza del sì.