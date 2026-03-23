Referendum Giustizia 2026, le previsioni basate sull’affluenza e cosa dicono i precedenti – I risultati in diretta

Ultimo giorno di votazioni per un referendum sulla giustizia presentato per mesi come questione esclusivamente tecnica e che invece, alla luce dei risultati dell’affluenza, appare come quesito capace di mobilitare la popolazione italiana quasi certamente per più della metà degli aventi diritto al voto. Oggi si può ancora votare dalle 7 alle 15, poi inizia lo spoglio e quindi la pubblicazione degli exit poll e delle tendenze elettorali (per tutti i dubbi pratici e la spiegazione dei quesiti consulta il vademecum di Open sul Referendum).

I precedenti referendum costituzionali

Ieri sera, alle 23, la percentuale dell’affluenza si è chiusa al 46,07%. I precedenti referendum costituzionali non erano stati altrettanto partecipati. Sei anni fa, alle 23, sul taglio del numero dei parlamentari, aveva votato il 39,4% degli aventi diritto e il giorno dopo si arrivò al 51,12%. Si votava, però anche in sette regioni e la riforma aveva avuto un ampio consenso parlamentare. Fu alta, invece, la partecipazione al referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi, nel 2016. Sebbene si votasse in un solo giorno alla consultazione parteciparono il 65.5% degli italiani e vinse il No.