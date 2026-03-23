Referendum, Meloni al seggio: «L’affluenza è una buona notizia». Dove ha votato la premier – Il video

I selfie con i cittadini e la soddisfazione per i flussi alle urne

«L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intercettata dai cronisti all’uscita del seggio della Scuola Primaria Rosalba Carriera, nel quartiere Spinaceto a Roma. La premier, arrivata in tarda mattinata, ha commentato con soddisfazione i flussi ai seggi, vedendo nella partecipazione dei cittadini un segnale di vitalità istituzionale superiore alle attese, indipendentemente da quello che sarà l’orientamento espresso dalle urne sul tema della giustizia.

L’affluenza alta

Dopo aver espresso il proprio voto per il referendum sulla giustizia, la premier si è concessa qualche selfie con i cittadini presenti nel cortile della scuola. L’ottimismo espresso da Meloni fa riferimento alla percentuale dell’affluenza ieri sera alle 23 si è chiusa al 46,07%, un numero significativamente più alto rispetto alle proiezioni dei giorni scorsi che paventavano il rischio di un astensionismo più alto. Conclusi i saluti e gli scatti con i sostenitori, la premier ha lasciato il seggio per fare rientro ai propri uffici, in attesa che lo spoglio delle schede fornisca il quadro definitivo sugli equilibri della politica interna italiana.