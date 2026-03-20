Referendum giustizia, la doppia intervista a La7, Meloni: «Risolviamo problemi come la famiglia nel bosco», Schlein: «Vogliono accentrare i poteri al governo»

La premier: «I casi di cronaca c'entrano, nessuna conseguenza per il governo». La leader del Pd: «Hanno strumentalizzato casi di cronaca, poi è successo Rogeredo»

Torna su uno dei suoi cavalli di battaglia preferiti, la premier Giorgia Meloni nell’ultima doppia intervista prima dell’appuntamento referendario, concessa al direttore del TgLa7 Enrico Mentana (ed editore di Open.online), in onda questa sera dalle 21.15. Meloni ed Elly Schlein sono state intervistate una dopo l’altra, rispettando i criteri della par condicio.

«I casi di cronaca c’entrano eccome perché questa è una riforma sulla responsabilità dei magistrati», dice Meloni a Mentana nel corso dello speciale Sì o No. «Sulla famiglia nel bosco, – aggiunge – al di là dell’approccio molto ideologico per come è stata trattata la vicenda, c’è anche una negligenza. E introdurre il principio di responsabilità aiuta a risolvere questo problema». «Sono casi specifici che raccontano il malfunzionamento del sistema».

La tenuta del governo

«Io non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come il referendum dovesse andare, particolarmente per il governo. La maggioranza è solida, ed è stata solida anche in questa campagna. A differenza dell’opposizione, dove ci sono esponenti che sostengono il sì».

Schlein: «No al premierato»

La segretaria del Pd, Elly Schlein che nel corso dell’intervista ha espresso anche le proprie condoglianze alla «comunità politica della Lega», dice di essere preoccupata per cosa potrebbe accadere dopo la eventuale vittoria del sì al referendum: «Il governo vorrà andare avanti anche sul premierato. Va nella stessa direzione di accentrare sempre di più il potere nelle mani di chi sta al governo a scapito delle prerogative del Parlamento e anche di quelle del presidente della Repubblica che per noi non si toccano».

La cronaca e il caso Rogeredo

«Se strumentalizzi l’attualità poi succede anche che finisce come è finita a Rogoredo – dice Schlein – dove il quadro di indagine si sta aggravando, ma appena dopo il fatto Meloni e Salvini hanno attaccato i giudici dicendo che non dovevano nemmeno iniziare ad indagare. Se non avessero indagato e se avessero dato retta a Meloni e Salvini, oggi quel poliziotto avrebbe ancora l’uniforme addosso, a danno della credibilità e dell’onesto lavoro che tanti poliziotti fanno ogni giorno, rispettando la legge e facendola pure rispettare»